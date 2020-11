Manchester City le ofrece a Messi un megacontrato por diez años

El Manchester City de Inglaterra le ofrecerá a Lionel Messi un megacontrato por diez años que incluye la presencia del argentino como jugador del club desde junio de 2021 y luego del retiro del futbol un cargo como "embajador global" del City Football Group, según revela este martes la prensa inglesa.



El diario The Times público que el club "ciudadano" hizo una megaoferta a Messi que estaría compuesta de un contrato por diez años, hasta que el crack rosarino cumpla 43. Se trataría de una primera etapa como jugador del City en la Premier League y competencias europeas, para pasar después a jugar en el equipo del City Group "que Messi elija".



Una vez concluida su carrera futbolística, el acuerdo contemplaría que el astro argentino siga ligado como "embajador global" del City Football Group en todo el planeta.



Messi, quien cumple su último año de contrato con el Barcelona, quedará habilitado a partir del 1 de enero para negociar con cualquier otro club, en caso de no renegociar su vínculo con el club catalán donde creció y brilló.



El capitán del equipo "blaugrana" manifestó recientemente alguna "incomodidad" en el Barcelona y hasta declaró que "pareciera que soy el culpable de todos los problemas del club".



Tras la derrota del sábado pasado como visitante ante el Atlético de Madrid por 1 a 0, Messi fue criticado por su desempeño y hasta llegó a sufrir algún reclamo de los fanáticos del equipo catalán.



El entrenador Ronald Koeman, por su parte, decidió no convocar a Messi para el partido de esta tarde por la Champions League ante el Dynamo de Kiev, al señalar que el astro argentino necesita descanso.



En tanto, en el Barcelona -el próximo 24 de enero- habrá nuevo presidente del club y todos los aspirantes al cargo apuestan por la continuidad de Messi, indicó el diario español Mundo Deportivo.