Con más bajas justo ante Boca

”Todavía tenemos chances, dependemos de nosotros”, valoró Frank Kudelka, entrenador de Newell’s. Pero los problemas que debe resolver el técnico leproso para encausar al equipo a la clasificación a zona campeonato de Liga Profesional son muchos. En primer lugar, la Lepra le debe ganar el domingo a Boca en la Bombonera. Irá a Buenos Aires con la ausencia de Mariano Bíttolo, aunque hay expectativas en los regresos de Santiago Gentiletti y Julián Fernández. “No estamos jugando bien, no tenemos posesión de pelota”, asumió el técnico.

El empate con Talleres llevó preocupación al parque Independencia. Newell’s le debe ganar a Boca y Lanús, en las dos últimas fechas del Grupo 4, para acceder a la pelea por el título. Caso contrario, pasará a jugar solo por una plaza a Sudamericana 2022.

Kudelka retomó ayer las prácticas. Lo hizo con la ausencia de Bíttolo, quien no jugará en la Bombonera por una lesión en el tobillo derecho. El lateral tampoco podrá jugar el partido con el granate, la semana que viene en el Coloso del Parque. Su reemplazante es el chico Brian Calderara, aunque el domingo ante Talleres el técnico prefirió improvisar con el ingreso de Angelo Gabrielli para jugar por izquierda. Pero más allá de los problemas para reemplazar a Bíttolo, en defensa regresará Gentiletti, quien fue preservado por una lesión muscular menor. El zaguero central estará presente en la Bombonera.

Kudelka también podrá disponer del regreso de Fernández, ausente en los dos últimos partidos por coronavirus. El volante central está recuperado y solo deberá obtener el viernes el hisopado negativo para poder estar ante Boca. Ingresará en lugar de Aníbal Moreno, muy probablemente, dado que Francisco González tiene chances de permanecer en el equipo por su rendimiento.

El empate con Talleres golpeó a Newell's y a su técnico, quien discutió muy fuerte con el entrenador cordobés, Alexander Medida, a la finalización del juego. Al respecto, Kudelka explicó: “Cuando hay acciones y gestos de irrespetuosidad no me gusta. En algún momento sentí que me faltaron el respeto. Ya había pasado en el partido anterior, esas cosas me chocaron. No es bueno lo que pasó ni es lo que corresponde. Yo no transito la vereda de la gastada y la falta de respeto”. “Yo soy una persona efusiva en el banco --agregó Kudelka--, muchas veces me equivoco con el árbitro, pero jamás con el banco de al lado. No son cosas que quedan en la cancha, como se suele decir. No es que la quiera seguir, pero esas cosas no deben pasar”.