Vamos a cuidar la tierra

EcoPibes es un proyecto de educación para el desarrollo sustentable orientado principalmente a niñxs, jóvenes y educadores, que busca concientizar sobre la importancia del ambiente de una manera didáctica y divertida. El proyecto nació en el año 1999 de la mano de Cecilia Iglesias y este año, en el comienzo de la cuarentena, fue actualizada, relanzada y rediseñada.

Cecilia es madre de dos hijxs, ambientalista, feminista y militante política de 43 años. Trabaja en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y cuenta: “Yo estaba terminando la facultad, estudié la licenciatura en ciencias ambientales. Fue la primera camada que se recibió de esa carrera, no había gente que se hubiera formado en carreras universitarias relativas a esos temas en el país. Imaginate que si era difícil acceder a materiales sobre ambiente, tener referentes ambientales y poder recurrir a alguien era aún más laborioso. Además no tenías Instagram, no tenías Facebook, no tenías manera para contactar personas o buscar información”. Explica que todo el material que les llegaba era extranjero y que aunque había gente que se preocupaba por el entorno natural, el problema era que unx buscaba “problemas ambientales” y encontraba lluvia ácida (un problema principalmente de Europa) o buscaba “extinción de especies” y te aparecía el panda o la ballena azul. Cecilia manifiesta que todos esos son problemas ambientales y está bien aprender las problemáticas que suceden en otros lugares, pero que el tema es cuando eso es por falta de conocimiento sobre los problemas que “estás padeciendo vos”. Declara que: “Si vos querés aprender sobre el hambre en el mundo está bien, el problema está en que vos estés aprendiendo sobre el hambre en Zambia y no veas que hay hambre en La Matanza”.

Basándose en esta necesidad, Cecilia comenzó a pensar que, con ayuda y asistencia de otrxs compañerxs, con lo aprendido en la facultad podría armar un proyecto online para aprender y debatir sobre el ambiente. Así nació EcoPibes, un sitio web similar a un libro interactivo online donde la gente puede entrar para informarse y también dejar sus aportes y pensamientos sobre el ambientalismo. Con el tiempo muchas escuelas se contactaron con la página para que les creadores vayan presencialmente a hacer actividades —formaciones docentes en colegios, talleres para jóvenes, entre otras cosas—. También llegaban ofertas desde pequeños gobiernos locales: “Llegó un momento que teníamos muchos usuarios. Yo estaba, digamos la verdad, haciéndolo bastante sola, y aun así teníamos muchísimos usuarios. Teníamos más de 100.000 diferentes cada mes y desde distintas agencias y distintos medios nos recomendaban, porque yo creo que básicamente era un nicho que estaba vacío,”, detalla la principal creadora de EcoPibes.

De qué se trata cuidar el medio ambiente

Con el paso del tiempo y debido al gran crecimiento del proyecto, la forma de EcoPibes mutó para el lado de una organización, presentaban proyectos y conseguían financiamientos —bibliotecas ambientales itinerantes, por ejemplo— para escuelas públicas y así lograban pagar el hosting de la web. Ceci también fue convocada para coordinar actividades como el GEO Juvenil del programa de las Naciones Unidas por el medioambiente y el GEO Juvenil del Mercosur.

Luego de unos largos meses de inactividad en la página debido al poco tiempo libre que le dejaba el trabajo, Ceci decidió relanzar Ecopibes: “Como ahora tengo más tiempo libre, me puse a ordenar mi casa y desempolvé cajones, cajas y me encontré con afiches gigantes, con apuntes que habíamos escrito en un taller sobre consumo sustentable y cuestiones así. Al leer estos papeles fui reviviendo todas las actividades pasadas con Ecopibes y un día me tocó ordenar lo digital, la compu, y al revisar los archivos encontré el sitio, lo empecé a chusmear y leí los mensajes de los pibes, eso me pudo”. Ceci, entre lágrimas, explica también que, como la página tiene 20 años, ahora los pibes de ese entonces son adultos y tienen alrededor de 30 y que hay toda una generación que siguió a EcoPibes y que hoy la hacen sentir acompañada en esta lucha para salvar al planeta.

“Si vos lees que, desde Colombia, un pibe de 8 años te escribe ‘tenemos que hacer tal cosa para ayudar al ambiente’ o simplemente ‘¡gracias por explicar este tema que no entendía!’ decís ¡Ay, yo tengo la responsabilidad de hacer algo con esto! Así que por suerte ahora es mucho más fácil que antes todo el tema de diseñar y administrar la página” expresa Cecilia.

Las actualizaciones que integró Ceci fueron varias, tanto respecto de información sobre el ambiente como al diseño web de la página. Por el lado del diseño, buscó generar una respuesta interactiva de la página para que les niñes y docentes puedan tener intercambios online, se agregaron dos espacios: el blog donde se puede dejar comentarios respecto a temas como huertas urbanas y cambio climático, y el foro donde cualquier usuario puede crear una entrada y escribir sus pensamientos. Por otra parte, en cuanto a la data ambiental, notó que muchas cosas habían cambiado: “Eso es muy loco porque cuando me pongo a leer las cosas que tenía Ecopibes hace 15 o 20 años pienso, ‘qué increíble que haya problemas que no se hayan logrado revertir y que nosotros tengamos que estar diciendo exactamente lo mismo 20 años después’”.

El nacimiento del universo, estrellas y galaxias, el sistema solar y los planetas, especies y poblaciones en riesgo, comunidades y ecosistemas; curiosidades e información sobre consumo sustentable y un recursero verde son parte de la apuesta "para ser mejores ambientalistas". "Si hicieras un pozo en la Antártida y atravesaras todo el mundo en línea recta, pasando por su centro, hasta llegar al Ártico, deberías cavar 12.713,5 km"; "La atmósfera es la capa gaseosa externa del Planeta. Tiene un espesor de aproximadamente 500 kilómetros que nos separan del espacio exterior y son suficientes para protegernos, entre otras cosas, de los meteoritos" o "La hidrósfera es el conjunto de toda el agua del Planeta y cubre el 70 por ciento de la superficie de la Tierra. Es verdaderamente muuuucha agua… pero la gran mayoría se encuentra en los océanos y apenas un 3 por ciento es agua dulce" son algunas de las jugosas informaciones de la página.

Orgullosa del reciente lanzamiento de la página, Cecilia invita con felicidad a visitar el sitio web (EcoPibes.org) y llama a comprometerse para cuidar el planeta que habitamos en pos de una vida más digna.