El fenómeno Maradona en el cine

Desde Emir Kusturica a Carlos Sorín, cineastas de todo el mundo llevaron a la pantalla grande producciones que retrataron una parte de la inagotable vida personal y deportiva de Diego Armando Maradona.

De ficciones basadas en hechos reales a documentales o docuseries, la historia de Maradona fue objeto de trabajos cinematrográficos que se propusieron reflejar distintos aspectos de su vida bajo diferentes miradas.



"El día que Maradona conoció a Gardel" es una de las primera películas que lo tiene como protagonista; un filme de Rodolfo Pagliere en el que se interpretaba a sí mismo y que también contó con la participación de Alejandro Dolina.

Por su parte, Javier Vázquez realizó en 2005 "Amando a Maradona", un repaso sobre la vida de Diego en Cuba y abordó el fanatismo de sus seguidores en todo el mundo.

Un año después, Carlos Sorín también estrenó "El Camino de San Diego", enfocada en el período en que el astro fue internado por problemas cardíacos, y miles de personas se movilizaron hasta el hospital donde estaba siendo atendido.

En 2007 el filme italo-argentino de Marco Risi, "Maradona, la mano de dios", protagonizada por Marco Leonardo en la piel del Diego y Julieta Díaz en la de Claudia Villafañe, relató en clave de ficción la vida del futbolista.



Una de las obras de mayor repercusión internacional fue la que se llevó a cabo en 2008, "Maradona by Kusturica". En el film, el cineasta serbio se propuso explicar qué representa el jugador para el mundo y quién es el hombre que está detrás. Para eso recorrió su infancia en Villa Fiorito, su carrera como jugador, el mejor gol de la historia y sus problemas con las drogas, además de acompañarlo en su experiencia como presentador televisivo en "La Noche del 10" y su militancia política junto a Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez.



En 2013 los argentinos Ezequiel Luka y Gabriel Amiel estrenaron "El otro Maradona" sobre la historia de Goyo Carrizo, quien nace en Villa Fiorito nueve días antes que Maradona, comparten la pasión del futbol en el potrero pero tuvieron caminos distintos.



Cuatro años después el italiano Alessio Maria Federici estrenó "Maradonapoli", un repaso por la vida del futbolista por la selección italiana de fútbol, mientras que en 2019 Netflix presentó la docuserie "Maradona en Sinaloa", sobre la llegada de Diego a Culiacán, México, para dirigir a los Dorados en el corazón del estado dominado por uno de los cárteles más peligrosos de Latinoamérica.



Dirigida y producida por Angus MacQueen, que en 2014 escribió y dirigió "The Legend of Shorty" (documental sobre el Chapo Guzmán) la serie apostaba a reflejar la revolución maradoniana que se vivió en 2018.



A su vez, en 2019 el realizador británico Asif Kapadia (ganador de un Oscar por su filme sobre la cantante Amy Winehouse) estrenó un documental sobre el futbolista para "recordar quién fue antes del personaje mediático de los últimos 20 años y por qué fue tan grande".



Para los próximos meses, se espera el estreno de la serie biográfica "Maradona, sueño bendito", de Alejandro Aimetta protagonizada por Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt, Julieta Cardinali, entre otros.