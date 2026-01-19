“Es posible que se reactiven focos”: Gabriel Boric alertó por la continuidad de los incendios forestales en Chile

Chile: 16 muertos en incendios forestales en dos regiones del sur

AME6428. PENCO (CHILE), 18/01/2026.- Fotografía de animales cerca a incendios forestales este domingo, en Penco (Chile). Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales que siguen activos en del sur de Chile, las regiones de Ñuble y Biobío, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. EFE/ Pablo Hidalgo

