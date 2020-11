Otros papeles de la dictadura

Desde Santa Fe

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia revelará mañana un gran secreto: el hallazgo de un fondo documental de la Policía de Santa Fe que sorprendió a los investigadores por su magnitud y volumen. Es un archivo de la época de la dictadura que se mantuvo intacto durante 40 años, como una cápsula del tiempo, abandonado en una habitación grande de tres metros de ancho por tres de largo con pilas de documentos hasta el techo. El espacio colapsó por los papeles porque a las capas geológicas de los años ‘70 se agregaron otras de los ‘80 y ’90, era difícil abrir la puerta y en la medida que avanzó el rescate de la documentación quedó a la vista una escalera y un entrepiso alfombrados de papeles. La secretaria de Derechos Humanos Lucila Puyol y la directora de Memoria, Verdad y Justicia Valeria Silva creen que lo que se descubrió es el fondo documental más importante desde que se creó el Archivo Provincial de la Memoria en el gobierno peronista de Jorge Obeid, en 2006. Así que mañana, a las 10, en una conferencia de prensa en la sede del Archivo (que el gobierno de Omar Perotti ya trasladó a un sitio emblemático del circuito represivo: la comisaría 4ª - FOTO), Puyol y Silva harán el anuncio oficial, informarán las piezas documentales halladas y su importancia en la trama del terrorismo de estado.

Un misterio es el lugar donde se lo encontró. Y el otro, el valor de las huellas de la represión. La reserva era para preservar la seguridad, no sólo de los documentos sino también de quienes dieron la voz de alerta sobre su existencia. Fue una mudanza, un llamado telefónico y el descubrimiento.

Anoticiada del hecho, la doctora Puyol comunicó el hallazgo al fiscal general del Tribunal Oral de Santa Fe Martin Suárez Faisal, que está a cargo de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, y concurrió al lugar junto a la fiscal auxiliar Jimena Caula. Allí se labró un acta que firmaron los fiscales, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia y la directora de Memoria.

El traslado de la documentación comenzó de inmediato a la sede del Archivo, en la comisaría 4ª, donde se acondicionó un espacio y mañana se formalizará el anuncio. La primera clasificación fue por época: los documentos de la “dictadura” –en un lado- y los de la “democracia”, en otro. La intención de los investigadores era hacer una organización más técnica, pero la gran cantidad de material y el apuro del rescate obligaron a postergar esa tarea para más adelante.

Puyol informó también del hallazgo al ministro de Seguridad Marcelo Sain y al secretario del área, Germán Montenegro. En la dictadura, la estructura de la Policía de Santa Fe era similar a la de ahora, con cinco departamentos: D1 (Personal), D2 (Informaciones), D3 (Operaciones), D4 (Logística) y D5 (Judicial). El anuncio de mañana develará a qué área corresponden los documentos.

Hasta ayer, los papeles fueron acondicionados en 200 bolsas reforzadas de arpillera –porque las de consorcio no aguantan el peso del papel- y transportados hasta el Archivo de la Memoria. La tarea fue incesante, pero tuvo una pausa el miércoles, por la lluvia. “Si estos documentos no se mojaron en 40 años, no lo vamos a mojar nosotros”, comentó a Rosario 12 uno de los investigadores responsable de la logística.

El Archivo de la Memoria custodia conjuntos documentales muy valiosos: el fondo de la Dirección Provincial de Informaciones (1966-1984) que operaba en la Casa de Gobierno, que fue descubierto en 1993. El fondo de la Policía de Santa Fe (1976-1983), que incluye libros de guardias, registros, huellas digitales y negativos de fotografías, entre otras cosas, que incautó la ex fiscal federal Griselda Tessio junto a una comisión de Apoyo que integraban Puyol y la investigadora Beatriz Pfeiffer, entre otros. Después, se le transfirió el fondo documental del Servicio Penitenciario. El 2 de noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos acordó un trabajo de colaboración con la jefa de la Unidad Regional I, Mariela Muñoz, para incorporar parte del archivo que funcionaba en la comisaría 4ª. Y ahora, se agregará este fondo documental encontrado hace quince días que Lucila Puyol y Valeria Silva creen que es el más importante hallado en los últimos 20 años.