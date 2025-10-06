El 26 de julio último fueron hallados los restos óseos de Matías Marson, un joven cordobés de 32 años que había desaparecido en la provincia de Salta el 12 de diciembre de 2024. Desde entonces, su madre sigue esperando respuestas de la Fiscalía. Aún no ha recibido los restos, no ha podido velar ni despedir a su hijo, y continúa sin información oficial sobre la causa ni las circunstancias de la muerte. La única explicación que ha recibido es que la investigación sigue abierta.

“Me confirmaron el 8 de agosto que era Matías, por huellas dactilares. Es todo lo que tengo, y solamente me informan que siguen investigando, pero no tengo otra información”, dijo su madre, Susana Gómez, que habló con Salta/12 desde Río Ceballos, Córdoba, donde vive y trabaja como vendedora independiente.

El cuerpo fue encontrado por un topógrafo en una zona de difícil acceso en Vaqueros, donde, según Susana, la policía no habría rastrillado. “Yo misma recorrí zonas públicas, fui hasta La Caldera, La Calderilla, llegué casi hasta Jujuy buscando a mi hijo. Pero no podía bajarme en Vaqueros sola en colectivo. La policía debería haber buscado ahí”, reclamó.

“Yo pienso que, a pocos kilómetros, si se hubiera buscado en los montes, si hubieran hecho un rastrillaje en distintas zonas, creo que se hubiera podido lograr respuestas en menos de casi ocho meses”, consideró.

Recién el 30 de julio le informaron a su marido que habían hallado el cuerpo, pero todavía no podían confirmarle que se trataba de su hijo. “Nos dijeron que querían verificar antes de dar una noticia tan dura". En eso, agradeció el cuidado, pero cuestionó el silencio posterior.

Gómez dijo que desde el primer momento, hubo obstáculos e irregularidades. "¿Cómo pueder que primero no había oficial para que tomara la denuncia?", cuestionó. La novia de su hijo vivía en Villa Palacios, quiso denunciar la desaparición pero allí no había un oficial para tomarla. La denuncia se radicó finalmente en la comisaría de Villa Mitre. Después se suscitó un inconveniente porque en la denuncia no figuraba el DNI.

La madre viajó a Salta, donde estuvo del 14 al 21 de diciembre: "me voy a la fiscalía (...), me atiende un señor que era auxiliar del fiscal y me dice 'no, no tenemos ingresado nada en el sistema'". La explicación que le dieron fue que todo se debía a que no estaba asentado el DNI en la denuncia, entonces lo proporcionó.

Nadie le explicó que debía acudir al Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU), y recién el 30 de diciembre, por recomendación de personas cercanas, logró activar ese canal.

La falta de orientación oficial fue constante. “Hasta que no empieza a pasarte, no sabés cuáles son los pasos. Y si el mismo fiscal o la policía no te dice: ‘Mire señora, en una comisaría no hacemos esto’, uno queda a la deriva", lamentó. En Río Ceballos, donde también hizo la denuncia, le explicaron que la función local era solo difundir la foto.

Aunque le aseguraban que el caso estaba en “código rojo” y en “primer lugar de búsqueda”, Susana comprobó que en otras provincias no tenían datos de Matías. “Yo llamaba al 138, pero me decían que no tenían nada. Me quedo con la sensación de que, si a pocos kilómetros de Salta Capital se comunicaban entre comisarías, quizás algún indicio anterior podrían haber tenido".

En contraste con el silencio institucional, fue la ciudadanía quien sostuvo la búsqueda. “Por Facebook la gente que lo veía decía: ‘Mire señora, me parece que lo vi’, y me sacaban fotos, me las mandaban. La solidaridad de la gente fue la que nos fue dando información". Después se confirmaba que no era su hijo, "pero por lo menos nos ayudaban", contó.

La identificación del cuerpo tampoco trajo claridad. “Me dijeron que lo reconocieron por huellas dactilares. Pero eran solo restos óseos. Supongo que fue por objetos en la mochila, pero después de siete meses de lluvia y sol, ¿cómo no se borraron las huellas?”, se pregunta Gómez.

La madre desconoce el procedimiento que se siguió con las huellas dactilares porque no le fue explicado. Supone que se compararon las que había entre los objetos encontrados con la huella del DNI, pero no tiene certeza.

Junto a los restos óseos se encontraron pertenencias personales de Matías. “La mochila con un cuaderno adentro, los folletos que él trabajaba en pintura de obra, estaba su número de teléfono y su nombre (…) el teléfono no estaba en la mochila. Encontraron la bermuda con su billetera y su documento". “Es lo que a nosotros nos confirmaron que sí había. En esos momentos de tanto nervio, uno no se da cuenta de preguntar”, expresó.

Susana y su marido viven en Río Ceballos, a más de 800 kilómetros de la ciudad de Salta, ambos son personas mayores y enfrentan dificultades económicas para viajar. “Ir y volver nos cuesta entre 500 y 800 mil pesos. Solo tenemos contacto con una asistente social que responde cuando puede”, explicó la madre.

Falta de comunicación institucional

La falta de comunicación institucional es uno de sus principales reclamos. “Yo tengo que ir y volver, y en algún momento lo voy a tener que hacer. Porque por teléfono no tenemos las respuestas que deberíamos. Queríamos hacer una despedida, una cremación, por lo menos que mi hijo descanse en paz. Pero ante tanto silencio, no tenemos detalles como padres".

El proceso ha sido largo y se volvió cada vez más desgastante. “Van a ser diez meses desde que mi hijo desapareció. Y si bien apareció algo (...), la verdad es que estamos todavía con la misma crudeza del 30 de julio. Un desierto de información”, sostuvo.

La familia aún no sabe cuándo recibirá los restos de Matías. “No sabemos nada, y como familia, creo que tenemos derecho de ir haciendo ciertos cierres y necesitamos respuestas", insistió la madre.

Susana no pudo ver los restos óseos ni los objetos encontrados. Sin embargo, contó que se encontró con una imagen en redes sociales. “Cuando voy a Facebook a ver la nota, lo primero que veo, que yo no sé quién sacó esa foto, era el cráneo de mi hijo y un huesito. Yo digo: ¿quién la puso?”, relató. Reprochó que las autoridades hayan permitido que alguien tomara esa fotografía o que habido una filtración de esa imagen sin previo aviso ni consentimiento familiar.

Susana recibió asistencia psicológica a través de un grupo interdisciplinario de la municipalidad de Río Ceballos. Su esposo, por ahora, no. Aunque no recibieron asistencia jurídica, “tampoco nos hemos dado cuenta de solicitarla. Ahora, con esto de que hay tanto silencio, porque no tenemos mucho de respuestas, quizás pidamos ese tipo de asistencia”, dijo.

Después de esta entrevista, Susana pudo contactarse con el abogado salteño Álvaro Arias Camacho. El letrado dijo a Salta/12 que ya realizó una presentación solicitando ver el estado de la causa.

Antes de cerrar la entrevista, Susana dejó un pedido: “Entiendo que hay tiempos que no son los tiempos de angustia de los padres, y que no es el único caso, porque también entiendo que ellos tienen que trabajar en muchos casos. Pero que cada tanto se comuniquen, aunque sea por humanidad. Como dije antes, simplemente para decir: mire, hemos investigado hasta acá y hasta acá. Aunque sea decir: mire, todavía no tenemos una respuesta (...) No hay partida de defunción, no hay una fecha. Eso es lo que atrasa todo para poder ir a despedirlo". “Pero que al menos tengan una comunicación", insistió.