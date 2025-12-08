Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Cinco heridos

Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia

Ocurrió esta madrugada, en el cruce de la avenida Mariano Acosta y Zuviría.

Choque en Flores Un auto chocó a una camioneta y atropelló a una familia (Captura de TV)

Temas en esta nota:

El País

En el camino del Sr. Presidente, de Asturias

Por Mempo Giardinelli

El Fondo Monetario y el panorama de las reservas

Destruir lo viejo, sin construir nada nuevo y mejor

Por Eduardo Aliverti

El gobierno no aplica la ley de Financiamiento Universitario

Los docentes de la UTN no iniciarán las clases en 2026

Nueva marcha y más protestas en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

Organizaciones sociales anunciaron una jornada de lucha

Economía

El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones

Más empresas con deudas y a media máquina

Por Bernarda Tinetti
Wall Street

Capital global concentrado y cambios en el trabajo

El sistema en la era del algoritmo

Por Mara Pedrazzoli

Los cheques rechazados crecieron 40%

Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago

Con la crisis de la economía real detonada, la macro vuelve al túnel

La peregrinación de Milei y Caputo hacia un nuevo salvataje

Por Leandro Renou

Sociedad

Cinco heridos

Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia

Feriado en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de diciembre

Constitucion

Junto con organizaciones sociales del barrio

Sociales de la UBA activa por Constitución

Deportes

El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo

La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo

Es el 35° piloto que se consagra en la historia de la categoría

Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES la plata autódromo roberto josé mouras la plata agustin canapino turismo carretera

Entre los mejores de la historia

Turismo Carretera: Agustín Canapino es pentacampeón

Por Jorge Dominico
FOTO PRENSA AFA mundial 2025 futsal femenino seleccion argentina españa

Brasil levantó la copa en Filipinas

Mundial femenino de futsal: Argentina terminó cuarta