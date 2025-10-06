A mediados de septiembre, Jimmy Kimmel, conductor del late-night show Jimmy Kimmel Live! de la cadena ABC había denunciado en un monólogo a Donald Trump y sus aliados, de querer sacar ventaja política del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El titular de la Comisión Federal de Comunicación, Brendan Carr, nombrado por Trump, amenazó a la cadena televisiva, con quitarle su licencia si no tomaban medidas contra el conductor. A las pocas horas, ABC anunció que el programa sería suspendido de manera indefinida. Trump celebró la noticia desde su red social y expresó su deseo de bajar del aire al resto de los conductores opositores todavía en pie.

No obstante la alegría inicial de la Casa Blanca, la ABC debió reponer a Kimmel en la grilla. Trump volvió a reaccionar a los acontecimientos con más amenazas: “Me parece que vamos a tener que evaluar a la ABC. La última vez que fui tras ellos, me tuvieron que dar $16 millones de dólares”, dijo en alusión a la demanda que le hizo al noticiero ABC News y por la cual llegaron a un arreglo fuera de los tribunales. Resultó que, esta vez, la respuesta de la opinión pública estadounidense en defensa de la libertad de expresión fue masiva y con el pasar de los días las bajas de suscriptores de Disney, empresa dueña de ABC, comenzaron a multiplicarse. Tanto así que, en dos días, las acciones de Disney bajaron más del 2%. Casi 5 billones de dólares.

A una semana del regreso, Jimmy Kimmel invitó a Public Enemy, la banda de rap legendaria, encabezada por Chuck D y Flavor Flav, que no necesita presentación para hablar con autoridad sobre poder, resistencia, desigualdad, racismo y justicia social. Sin rodeos, Flavor Flav abrió la presentación anunciando “Hey, Jimmy Kimmel, somos Public Enemy, y queremos que sepas que Public Enemy siempre te va a apoyar”. Le siguió un medley compuesto por “Don’t Believe the Hype,” del álbum de 1988, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, “The Hits Just Keep On Comin,” de su nuevo álbum Black Sky Over the Projects: Apartment 2025 y cerró con la siempre vigente “Fight the Power,” del álbum de 1990, Fear of a Black Planet.

El manifiesto político alcanzó su punto más destacado en el listado de nombres prohibidos que llevaba la remera que lució Chuck D en la performance. Mientras millones de miradas estaban pendientes de lo que pasaría en el show, Chuck D optó por enunciar las luchas de las que pocos se atreven a hablar y el sistema intenta callar, nombres que sintetizan la lucha contra la violencia racista, capitalista e imperialista: Mumia Abu-Jamal, Haití, Palestina, H. Rap Brown y Assata Shakur.

Haití ha sido víctima del histórico injerencismo imperialista responsable de la inestabilidad política y social de la isla, con múltiples ocupaciones militares estadounidenses y financiamiento, golpes y apoyos a dictadores varios. A pesar de la crisis que atraviesa el país actualmente, Trump ha terminado el programa de Estatus de Protección Temporal para acoger refugiados y busca deportar inmigrantes haitianos bajo cualquier pretexto. Palestina sufre la ocupación y el genocidio, inviables sin el apoyo económico y militar estadounidense, además de la persecución de las voces que se alzan contra la injusticia. Los presos políticos afroestadounidenses Mumia Abu-Jamal, H. Rap y Assata Shakur (recientemente fallecida como exiliada política en Cuba) son íconos de la rebelión negra, perseguida y criminalizada por el imperialismo y el racismo antinegro.

Public Enemy puso el cuerpo para defender la libertad de expresión para hablar, desde un escenario de Nueva York frente a las cámaras de una cadena nacional, de Palestina y de Haití, del injerencismo y el colonialismo, de la lucha antirracista y anticapitalista de las Panteras Negras, para denunciar el patrón de opresión que sostiene la supremacía blanca y el imperialismo, que busca silenciar disidencias y desarticular alternativas.

El mensaje de Chuck D y de Public Enemy siempre ha resultado subversivo para el statu quo estadounidense. Cuando el poder genera entretenimiento, Public Enemy ofrece conciencia; cuando el poder busca olvido, Public Enemy ofrece memoria; cuando el poder promueve individualismo, Public Enemy invierte en comunidad; cuando el poder busca amedrentar, Public Enemy ofrece resistencia. Fight the power.

*Politóloga UBA.

