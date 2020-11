Cómo sigue el velatorio de Maradona

El cortejo fúnebre con el cuerpo de Diego Armando Maradona comenzará después las 17 desde Casa Rosada y pasará, antes de subir a la Autopista 25 de Mayo, por Avenida 9 de julio para que quienes no hubieran podido despedir al "10" puedan ofrecerle su último adiós.



Aunque en principio, "respetando la decisión de la familia", el velatorio culminaría a las 16.30, tal como había adelantado el Gobierno Nacional, la cantidad de gente reunida en los alrededores de Plaza de Mayo obligó a cambiar los planes. Primero se habló de extenderlo hasta las 19, pero finalmente se tomó otra decisión.

Desde las 14, las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los miles de compatriotas que este jueves se habían acercado a despedir al astro futbolístico, pero la avanzada terminó en escaramuzas entre la policía y el público, con corridas, balas de goma y detenciones.

La duración del velatorio

Una de las principales críticas de los fanáticos del "10" es la corta duración del velatorio. "Con todo lo que nos dio el Diego, ¿8 horas de velatorio? Yo velé a mi vieja 24 horas, ¿vamos a velar a Diego solo 8? El Diego es del pueblo. Claudia querida, por favor, queremos despedirlo”, dijo un hombre responsabilizando a la familia de Maradona por lo ocurrido.



"Estoy haciendo la cola desde las 10 de la mañana. Es lamentable, estábamos tranquilas, traje las camisetas para dejarle a Diego. Es una situación peligrosa, entonces nos tenemos que ir”, dijo una mujer en medio de la represión policial, junto a su suegra.



“El quilombo lo hizo la policía, no la gente. Acá hay gente mayor, en silla de ruedas, chicos, familia, de todo. La verdad que Diego no creo que quisiera esto. Él siempre nos unió”, expresó otra de las personas que se acercó este jueves a Casa Rosada. Su intención, como la de muchos otres, será volver a la fila para despedir al futbolista "si la policía no me caga a tiros", ironizó.

