Palermo ya es el nuevo técnico de Curicó Unido de Chile

Martín Palermo fue presentado oficialmente como entrenador de Curicó Unido de Chile y afirmó que "no fue muy difícil" convencerlo, porque apuesta "a los grandes desafíos".



"Hay objetivos importantes por delante, queremos conseguirlos, no hay que apresurarlos, el equipo está en una posición muy buena", aseveró el exdelantero de 47 años, que vuelve al fútbol chileno luego de dirigir Unión Española entre 2016 y 2018.



"Terminar el campeonato lo más arriba posible y que una vez terminado el torneo podamos conseguir ese éxito importante que es llegar a conseguir una copa internacional", fueron los deseos del ex Boca Juniors.



El también extécnico de Pachucha de México adelantó que "van a ser dos meses de mucha exigencia, muchos partidos", pero está "muy tranquilo y conforme", porque "es el momento para que entre todos hagamos crecer a Curicó Unido".



Palermo se refirió también a la muerte de Diego Armando Maradona y reconoció que siente "una tristeza muy grande, creo que el mundo del fútbol lo ha sentido, un dolor en lo personal, es el símbolo del sentimiento y la pasión del jugador".



El presidente del club chileno, Freddy Palma, le deseó "la mejor de las suertes" y le dio la bienvenida a Palermo, a quien acompañará el ex arquero Roberto Abbondanzieri como ayudante de campo.



Curicó Unido se encuentra en la cuarta posición del campeonato de primera división del fútbol chileno, y en zona de clasificación para la Copa Sudamericana.