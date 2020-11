La Universidad nacional de Rosario (UNR) cumple hoy 52 años. En ese marco, el rector Franco Bartolacci realizó un balance de gestión en un año atravesado por la pandemia, destacando que la comunidad universitaria estuvo "muy a la altura de las circunstancias", permitiendo sostener casi la totalidad de las actividades académicas, de investigación e institucionales de la universidad en distintos formatos. "Es un gran logro colectivo y creo que es un diferenciador en un contexto donde hubo muchas dificultades, estamos llegando a fin de año con un 90 por ciento de las actividades académicas en instancias de acompañamiento pedagógico virtual, más del 85 por ciento de las mesas de exámenes finales constituidas virtualmente, y más de 100 mil estudiantes que rindieron exámenes finales", dijo el rector a Rosario/12. Y aunque faltan los datos de diciembre, estimó que habrá más graduados este año que los años anteriores. "Esto pone en evidencia, no sólo todo lo bueno que se construyó para pasar un año muy difícil, sino que además en eso construido hay una plataforma para pensar el futuro de la Universidad desde un lugar distinto", consideró.

En la entrevista, el rector de la UNR sostuvo que es muy difícil explicar el esfuerzo de gestión en lo institucional que tuvieron que hacer junto con el personal docente y no docente para llevar adelante las cosas en un contexto tan particular: "Hubo que resolver lo imprevisto, pero si uno mira la parte llena del vaso, la emergencia nos permitió hacer más rápido lo que quizás hubiéramos demorado mucho más tiempo en otro contexto, nos obligó a anticipar tiempos de un horizonte que ya teníamos definido, y eso es una gran oportunidad para repensar lo que veníamos discutiendo".

Bartolacci plantea que "está claro que hay actividades que son esencialmente presenciales, laboratorio, prácticas, y que además hay una magia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula que es irreemplazable". Pero también considera que con creatividad e inteligencia, en lo virtual también "hay una herramienta que permite llegar donde con la presencialidad no se llega y habilita a que mucha gente que trabaja, que no puede venirse a Rosario, que tiene dificultades de diverso tipo, pueda acceder a algún tipo de formación académica. De un problema se puede construir una gran posibilidad, para dar cuenta de lo que nos planteamos como objetivo inicial de gestión, hacer que lleguen a la universidad pública los que nos llegan".

En ese sentido, recordó que en marzo realizaron un taller con docentes para discutir cómo se enseña en la Universidad, incluso poniendo en discusión hasta la misma disposición del aula. Varios meses después, están adquiriendo tecnología para poder montar en todas las facultades y escuelas de la UNR cinco aulas con condiciones para transmitir en streaming las clases. "Es para tener la posibilidad de transmitir una clase entera, o viene la mitad y la otra la mira desde su casa. Todo esto requirió una inversión muy importante, casi 100 millones de pesos puestos a lo largo de este año en tecnología y mucha formación de recursos humanos idóneos para hacer frente a lo que para nuestra Universidad implicó prácticamente una revolución tecnológica", señaló.

Las innovaciones tecnológicas, agregó, tendrán un complemento con otros dispositivos para hacer presente a la Universidad donde no está y facilitar ese acceso, que serán presentados en diciembre. Uno es el Instituto de Formación Profesional, que van a denominar Escuela de Oficios de la Universidad, con una dependencia por cada distrito de Rosario, y que apunta a ser la herramienta con la que pretenderán llegar a municipios y comunas.

También presentarán un proyecto, tomado de la Universidad de Córdoba y resignificado; el de la Universidad Popular, un dispositivo pensado como un puente para que puedan dar el primer paso las personas que quieren llegar a la Universidad. Además, y luego de conseguir el financiamiento por 20 millones de pesos para el equipamiento, pondrán en marcha la Planta de Alimentos donde funcionaba el comedor universitario del área Salud. Por otra parte, avanzarán con la reforma de la ordenanza del Plan de Estudios de la Universidad, que es de 1995.

"El éxito más importante de la gestión no está tanto en lo que se hizo como en los caminos que se eligieron para construir, hemos trabajado mucho en construir una nueva cultura institucional donde se escucha a todos los actores, se está muy atento a lo que piensa la comunidad, la mayoría de las respuestas muchas veces llegan de la propia comunidad. Eso hace que las transformaciones tengan un impacto más profundo, quizás el problema es que demora más tiempo y que el proceso requiere de mayor trabajo y esfuerzo, pero el resultado es mucho más interesante", apuntó el rector.

"El éxito más importante de la gestión no está tanto en lo que se hizo como en los caminos que se eligieron para construir"

"El 10 de diciembre se vota el Presupuesto Participativo y el proceso fue maravilloso. Teníamos miedo porque era la primera experiencia y además la teníamos que hacer virtual, pero participaron miles de personas, proponiendo ideas, elaborando proyectos", valoró el rector, para quien todos esos dispositivos y herramientas tratan de contribuir a la idea de generar una nueva cultura institucional en un nuevo umbral de convivencia.

"Hemos tenido reuniones de decanos, Consejo Superior, las reuniones paritarias con todas las entidades gremiales se han sostenido como nunca antes. Hay un clima de trabajo, una vocación de construir colectivamente, de sentirse parte de una institución más allá de las diferencias, esto explica en buena medida la motivación que tiene la comunidad para enfrentar todos estos procesos de transformación, y por otro lado las cosas que están pasando", indicó.

Según Bartolacci, "todo parte de la convicción de que la Universidad no es un enseñadero ni es solo una institución que acredita una formación de excelencia a través de un título, que efectivamente lo hace, es fundamentalmente por el esfuerzo que hace la sociedad para sostener un dispositivo que tiene que ayudar a la sociedad, a cambiarle la vida a la gente, sobretodo a la que la pasa mal". El rector de la UNR afirmó que todos los días lee los diarios para ver los temas de agenda para preguntarse cómo puede la Universidad colaborar y hacer un aporte: "En cada tema importante de agenda, la Universidad no sólo que puede si no que además debe decir algo, participar, involucrarse de alguna manera".

Recursos y presupuesto 2021. "Este año fue muy complicado, pero nosotros producto de una buena administración de los últimos años pudimos hacer frente a esa situación", explicó el rector. "Sin recibir lo que habíamos proyectado el año pasado en los rubros más sensibles e importantes --bienestar universitario, ciencia y tecnología, facultades y escuelas-- mantuvimos la inversión que habíamos estipulado aún sin recibir esos fondos porque teníamos presupuesto reconducido; es decir, el mismo monto que tuvimos en el 2019 con algunos incrementos parciales que se fueron haciendo. El otro dato sustantivo es que pudimos sostener el 100 por ciento de las obras programadas en los plazos y términos que estaban previstos, con mucho esfuerzo y creatividad", agregó.

"La perspectiva para el año que viene es muy distinta porque el incremento es alrededor del 75 por ciento respecto del 2019, más algunas partidas adicionales para ciencia y técnica y extensión", precisó Bartolacci, para finalmente destacar la puesta en marcha de tres grandes obras de infraestructura en el marco del Programa nacional; la de Odontología, el pasado viernes se abrió la licitación, el aulario de cinco pisos que se va a construir arriba del comedor nuevo del área Salud, que abrirá el 15 de enero, y el tercer piso del ala oeste del patio de Humanidades para el traslado del Taller de Escultura.