Antiderechos vandalizaron la casa de una referenta feminista

A pocos días de empezar el debate por la legalización del aborto en Argentina, la casa de Malvina Gareca, presidenta del partido Libres del Sur en Salta, fue vandalizada con una pintada antiderechos que decía: "Salvemos las dos vidas". Gareca, que se manifestó en reiteradas oportunidades por el aborto legal, seguro y gratuito ya radicó la denuncia penal por intimidación.



"Mi hermano y mi hijo fueron los que vieron esta frase escrita en la parte de adelante de mi casa", contó a Salta/12 la dirigente política que radicó la denuncia en la comisaría 5°, ubicada a pocos metros de su casa en pleno macrocentro salteño. Sostuvo que se trata de "pintadas que buscan infundir miedo, amenazantes e intimidatorias".

La referente dijo que esta pintada "genera miedo e incertidumbre por parte de quien está teniendo está actitud intimidatoria" porque "es de público conocimiento sobre cuál es mi posición en el debate por la legalización del aborto", destacó.



Incluso su última manifestación a favor se dio el miércoles pasado frente a la Legislatura de Salta, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gareca es también coordinadora en Salta de la Agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Para Gareca, la pintada no fue al azar y en consecuencia se "vulnera mi intimidad, expone a mi familia, a su seguridad y también a la mía", afirmó en un escrito que difundió por la tarde de ayer en sus redes sociales. "En mis años de militante nunca le he faltado el respeto a nadie, he escuchado, aún en las diferencias, atentamente en las posturas", agregó.

Gareca convive junto a sus tres hijos, un hermano y ambos padres. Su preocupación radica en la forma en que repercutió en su grupo familiar más íntimo. "Mi papá y mi mamá son adultos mayores, no tienen ganas de estar expuestos de esta forma y además, está el miedo que se genera en mis hijos y que hace que termine conteniendo a mi familia intentando llevar tranquilidad", subrayó.

Malvina Gareca

Pero no dejó de lado que, aún con la contención que ella pueda brindar, no queda ajena a sentir miedo ante un tema en el que "se tendría que poder expresar de la manera que quieramos". Precisamente, ayer se realizó en distintos puntos del país, también en la ciudad de Salta, una caravana antiderechos.

"Se genera esta situación en la cual entendemos que el debate que estamos llevando adelante no es por ahí", manifestó Gareca apelando a que la discusión que se iniciará el 1 de diciembre se dé en el marco del respeto y el diálogo. En cambio, la agresión a su casa demuestra "las diferentes actitudes de un lado y del otro, y que justamente no son las que tienen que primar". "Espero que no se repitan", deseó.

Por vecinos se sabe que hasta las 2 de la madrugafda no había pintadas. Un hijo de Gareca y su hermano, salieron del domicilio pasadas las 6 y se dieron con la leyenda. Los hechos fueron relatados a la policía y en la denuncia la dirigenta pidió que se investigue y se analicen las cámaras de seguridad. El domicilio de la familia Gareca está cerca de la plaza Alvarado, por lo que es una zona bastante concurrida durante la noche por los bares. Muchos de estos negocios tienen cámaras de seguridad que podrían haber captado a las personas que realizaron la pintada. Por otra parte, desde la comisaría ya dispusieron rondas períodicas en la manzana de la casa.

A pesar del mal momento que tuvo que pasar su familia, Gareca agradeció las muestras de solidaridad que recibió por parte de personas y organizaciones que le manifestaron su apoyo "aún cuando no están de acuerdo con mi posición". "Se entiende que ésta no es la forma y espero que no sea el marco en el que se va a desarrollar el debate en las próximas semanas", sostuvo. Añadió que se debe priorizar un intercambio en el que "no se vulnere a nadie" y que "no tengamos que sentir miedo" porque "realmente no se contribuye para nada en la democracia".

Repudio generalizado

Más de 80 personalidades, organizaciones sociales, de derechos humanos, militantas de partidos políticos, sindicalistas, periodistas, mujeres de la comunidad LGBTIQA+ y feministas de todo el país repudiaron los hechos de vandalismo en el domicilio de Malvina Gareca.

"Es inadmisible aceptar este tipo de agresiones, cuando el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue discutido democráticamente, en el Congreso de la Nación, ámbito en que se escucharon ponencias a favor y en contra, en una Audiencia Pública histórica, en que, referentxs de distintos sectores de la sociedad y del país, pudieron expresarse y ser escuchadxs por nuestrxs legisladorxs y el país todo", se sostiene en el comunicado.

Las firmantes añadieron que el "grave" problema de las muertes y discapacidades en niñas, mujeres y personas gestantes que provocan los miles de abortos clandestinos no se solucionará con agresiones amenazantes o"intimidaciones cobardes", que no darán respuestas ante un problema de salud y de derechos sexuales y reproductivos que afecta principalmente a las mujeres y personas gestantes pobres, mujeres populares, niñas y mujeres originarias, "usuarias obligadas del sistema de salud público, a diferencia de quienes cuentan con dinero y protección social, para realizar sus abortos clandestinos, en clínicas o consultorios privados".

Asimismo, recordaron que con el envío del proyecto de IVE del Poder Ejecutivo Nacional junto al Plan Mil Días, se volverá a discutir la problemática en el Congreso de la Nación, por lo que "no vamos a tolerar los ataques fascistas de quienes pretenden erigirse en dueñxs de la verdad".

El comunicado se cierra con el lema de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito: "Educación para decidir, anticonceptivos, para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. #SeráLey".

Algunas de las firmas son las de organizaciones salteñas como la Multisectorial de Mujeres de Salta, las abogadas del Instituto Jurídico de Género; CLADEM- Salta; Mujeres Trans Argentina; Agrupación Beatriz Perosio y Agrupación La Compañera. La Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres Salta, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito- Regional Salta y Socorristas en Red (feministas que abortamos) Argentina, entre otras.