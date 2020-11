Programados

* HBO realizará una serie basada en el videojuego The Last of Us. La adaptación del producto de PlayStation quedó a cargo de Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (guionista de la franquicia de videojuegos). La historia se ubica en un contexto postapocalíltico producto de un virus que vuelve en caníbal a los humanos. Un curtido sobreviviente y una niña adolescente deben atravesar los Estados Unidos hasta llegar a una zona segura mientras masacran a quienes quieren comerlos.

* Freddy Krueger vs. Eleven. La nueva temporada de Stranger Things contará con un personaje interpretado por el actor que diera vida al ícono de la saga Pesadilla. En la serie de Netflix, Robert Englund seguirá como un miembro activo del club de villanos. Su personaje, Victor Creel es un hombre perturbado e intimidante encarcelado en un hospital psiquiátrico por un espantoso asesinato. A no dormirse.

* Ya se puede ver por Acorn TV Cold Call. Una víctima de una estafa telefónica busca vengarse de quienes la engañaron. “Le está sucediendo a gente muy, muy normal todo el tiempo y realmente no lo hemos visto en las pantallas. Para mí, es una historia que aún no se ha contado”, explicó Sally Lindsay, su protagonista. El thriller de clase obrera está compuesto de cuatro episodios.





El personaje

Mark Naird de Space Force (Steve Carell). Al general le encomendaron que su nación vuelva a brillar más allá de la estratósfera. ¿Su lema? Poner las botas en la luna. Para lograrlo deberá enfrentarse a chimpancés astronautas, el ejército chino, científicos desorbitados, diputados terraplanistas y su propia obsesión por colocar láseres, fusiles y explosivos a cualquier objeto volador.