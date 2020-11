La industria se adapta a la nueva normalidad

El último mes del año llega con novedades en materia de consumo audiovisual en la Argentina. Mientras el sector espera con ansias la reapertura de las salas –se dice que se hará de manera progresiva desde el jueves 17, con miras a llegar con los protocolos aceitados al estreno de Mujer Maravilla 1984 pautado para el 31/12-, la distribuidora BF París pondrá en marcha un cine online cuyos tickets se venderán, al menos por ahora, exclusivamente a través de la boletería de Cinemark Hoyts (www.cinemarkhoyts.com.ar), aunque la idea es que durante las próximas semanas se sumen otras cadenas. La iniciativa contempla el lanzamiento de una o dos películas todos los jueves, y las dos primeras llegarán, a modo de excepción, este martes. No se descarta que, en un futuro ojalá cercano, ambas modalidades de exhibición puedan funcionar de manera complementaria.



El debut será con el doblete No matarás y Yes, God, Yes. La primera es un thriller –el género commodity del cine español- protagonizado por Mario Casas y dirigido por David Victori, que tuvo su primera función pública (¡y presencial!) en el Festival de Sitges de este año y narra la historia de Dani, un joven que ha dedicado sus últimos años a cuidar a su padre enfermo y que luego de su muerte inicia un viaje alrededor del mundo, sin saber que en el camino conocerá a una chica que le cambiará la vida para siempre. La segunda es otra especialidad, en este caso del ala independiente del cine norteamericano, ya que su arco dramático sigue a pies juntillas varios tópicos de las llamadas High School Movies. No por nada su protagonista es una adolescente a la que descubren masturbándose en el colegio secundario católico, iniciando así un periplo por el cual los profesores intentan suprimirle sus instintos básicos bajo la amenaza de “perder la gracia de Dios”.

Otros dos títulos renovarán la cartelera virtual el 10 de diciembre. El documental En busca de la grandeza parte de una pregunta que desde la muerte de Diego Maradona viene haciéndose el 99,9 de los argentinos: ¿Qué convierte a un deportista en ídolo? El director y guionista Gabe Polsky ensaya una respuesta enlazando una serie de entrevistas íntimas a deportistas de distintas disciplinas, incluyendo varias de archivo con figuras de talla de Muhammad Ali y Roger Federer, con un voluminoso material audiovisual sobre los momentos más icónicos de la carrera de cada uno. De la épica y la autosuperación de En busca de la grandeza a los sustos y el terror psicológico de Juego perverso. Estrenada también en el Festival de Sitges, la ópera prima de la italiana radicada en Estados Unidos Mitzi Peirone sigue a dos mujeres que deciden robarle a una amiga. El problema es no solo que ella se da cuenta, sino que, en lugar de enojarse, les propone darles una apetecible cantidad de dinero si aceptan participar en un juego mortal que lleva años ideando.

El último lanzamiento confirmado es Nuevo orden, que viene de ganar ni más ni menos que el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Venecia. Pautada para el jueves 17, la película del mexicano Michel Franco (Después de Lucía, Chronic, Las hijas de Abril) -que tiene entre sus protagonistas a Diego Boneta, el Luis Miguel de la serie de Netflix- transcurre durante una fastuosa boda que se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de estado, una metáfora (no demasiado sutil, por cierto) sobre las desigualdades económicas y sociales del país azteca.