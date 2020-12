Ellen Page es transgénero y desde ahora se llama Elliot Page 

Ellen Page, que saltó a la fama por la película Juno, anunció que se autopercibe como Elliot Page. A través de un comunicado en sus redes sociales, se declaró transgénero y no binario. "No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", celebró.

Page afirmó que "le encanta ser trans" y "queer", y condenó la discriminación que sufre el colectivo LGTBQ, al referirse a políticos "que trabajan para criminalizar los servicios de salud para las personas trans y nos niegan nuestro derecho a existir", en una clara alusión a Donald Trump.

También apuntó, sin nombrarla, a J. K Rowling, al hablar sobre "a todos aquellos con una enorme plataforma que continúan extendiendo la hostilidad contra la gente trans". De hecho, Page denunció en su momento al director Brett Ratner por acoso homofóbico durante el rodaje de la tercera película de X-Men.



Page, de 33 años, se había definido públicamente como lesbiana, tras entablar una relación con la bailarina Emma Portner. Desde ese momento, se convirtió en uno de los integrantes de la comunidad de Hollywood que más se movilizó en favor del colectivo LGTBQ.

Page saltó a la fama con Juno, en 2007, película pot la cual recibió una candidatura al Oscar como Mejor Actriz. Más tarde, se la vio en Inception y más cerca en el tiempo formó parte del elenco de la serie The Umbrella Academy. Justamente, esa serie saludó el comunicado en Twitter. "¡Estamos tan orgullosos de nuestro súper héroe! ¡Te amamos Elliot!" dice la cuenta oficial de la serie de Netflix.









El texto completo que publicó en la red social:

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/elle y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida.

Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans. Gracias a todos por vuestra valentía, vuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor.

También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las "bromas" y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa. Las estadísticas son pasmosas. La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans negrxs y latinxs. A los líderes políticos que trabajan para criminalizar los servicios de salud para las personas trans y nos niegan nuestro derecho a existir y a todos aquellos con una enorme plataforma que continúan extendiendo la hostilidad contra la gente trans: tienen sangre en sus manos. Desatan una furia de odio vil y degradante que acaba sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40 por ciento de los adultos trans intenta suicidarse. Ya es suficiente. Ustedes no están siendo "cancelados", están haciendo daño a la gente. Yo soy una de esas personas que no se quedarán callados ante sus ataques.

Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día: les veo, les quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor.

Gracias por leer esto.

Con todo mi amor,

Elliot".