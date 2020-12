La historia que no fue mostrada 

“Este proyecto nace de mi propia frustración como estudiante por la falta de representación afro en los cursos de historia del arte de las universidades occidentales. Han sido tan positivas las repercusiones que ha tenido, que queda claro cuán necesario y urgente es diversificar los planes de estudio”, dice la nigeriana Alayo Akinkugbe al hablar de su criatura: @ablackhistoryofart. Cuenta de Instagram con pocos meses de andadura, que suma ya decenas de miles de seguidores, además del visto bueno del New York Times, que la recomienda con auténtico fervor. No es para menos: posteo tras posteo, la muchacha, que actualmente cursa en la Universidad de Cambridge, visibiliza a artistas y obras clave de la historia del arte negro, históricamente desatendido. “Todavía me cuesta creer que me haya llevado tanto tiempo conocer a artistas con grandes logros, decididamente revolucionarios, como la multimedia Lorna Simpson, o los conceptuales Glenn Ligon y David Hammons, cuyos nombres no debieran pasarse por alto en ninguna carrera de formación artística”, señala Akinkugbe, que no para de ganar tracción por su labor divulgativa. Recientemente, apenas un ejemplo, fue invitada por la National Portrait Gallery, de UK, para que curase el contenido de sus redes; jugada que han emulado otras instituciones.



Harvesting Gourds, de Clementine Hunter

Dicho lo dicho, en su IG conviven piezas de la reconocida Simone Leigh, primera mujer negra elegida para representar a Estados Unidos en la Bienal de Venecia del año 2022, con trabajos de la prácticamente ignota Clementine Hunter (1889-1988), artista autodidacta que trabajó en la plantación Melrose, creada por y para esclavos libres en 1830. También hay trabajos de Belkis Ayón, “grabadora cubana que tiene en su haber obras oscuras, inquietantes, inspiradas en la compleja mitología de Abakuá”. De la talentosa pintora posmodernista Emma Amos, “que lamentablemente murió este año”. De Malick Sidibé, “fotógrafo maliense cuyas imágenes en blanco y negro son electrizantes, y capturan la energía de los tiempos de la independencia de Malí del dominio francés”. Entre muchos otros…

Flying Girls, de Peju Alatise

“Hoy en día estoy especialmente interesada en los artistas de mi país natal, Nigeria, como Victor Ehikamenor y Peju Alatise, cuyas piezas son infinitamente inspiradoras. También adoro los diseños del joven modisto Kenneth Ize, que este año debutó en la Semana de la Moda parisina, haciendo una puesta en valor de la moda del África subsahariana con su uso magistral de la tela aso oke”, cuenta la inquieta Alayo Akinkugbe, que sigue enriqueciendo @ablackhistoryofart semana tras semana.

PH Malick Sidibé