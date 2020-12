Premian a la apicultora maya Leydy Pech Martín por su defensa del territorio

La defensora indígena maya Leydy Pech Martín, vocera del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, recibió el Premio Goldman 2020, "el Nobel del medioambiente", por su trabajo organizativo y comunitario en Campeche, en la defensa colectiva de la tierra frente a políticas públicas y megaproyectos transgénicos que hacen peligrar la subsistencia en la región. “La Guardiana de las Abejas”, fue destacada por haber impedido en Hopelchén la plantación de soja modificada genéticamente por Monsanto, y por el cuidado y preservación de las abejas nativas en riesgo por los efectos nocivos de la deforestación, los monocultivos y el uso indiscriminado de plaguicidas y agrotóxicos.

“Es un reconocimiento a las luchas de las mujeres mayas por la defensa de la vida y el territorio, que han generado cambios sustanciales dentro y fuera de sus comunidades. Esto, a su vez, visibiliza los procesos de lucha de las comunidades mayas de la Península de Yucatán en defensa de las semillas nativas, el agua, las abejas, el medioambiente sano y la libre determinación”, expresaron en un comunicado las organizaciones territoriales y de derechos humanos que otorgaron el premio.



PALESTINA

Cárcel a cielo abierto

En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la activista palestina Jaldía Abubakra, fundadora del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama e integrante de la Flotilla Mujeres Rumbo a Gaza, volvió a denunciar esta semana que en la Franja de Gaza son retenidas más de dos millones de personas en un espacio de 360 kilómetros cuadrados. “Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es más, es un campo de concentración”, expresó en una entrevista con Radio Popular Che Guevara, para seguir visibilizando el conflicto e impedir que se criminalice la resistencia palestina. “El 96 por ciento del agua en Gaza no es potable, no entran medicamentos, no se puede entrar ni salir, el ente sionista bombardea cotidianamente hospitales, escuelas y población civil”, lamentó Abubakra desde su exilio en España.

HONDURAS

Fue feminicidio

Las organizaciones Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la IM-Defensoras exigieron que se acelere la investigación y se proceda a una autopsia exhaustiva del cuerpo de la defensora garífuna Laura Carolina Valentín Dolmo, encontrada en el río Danto de la ciudad de La Ceiba, con signos de haber sido asesinada. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que integraba Valentín Dolmo, informó que “el cadáver se encuentra en Medicina Forense, sin que se haya efectuado la autopsia de rigor, apegándose al protocolo existente, dando pie a que las investigaciones fracasen, como ha ocurrido aparentemente en múltiples ocasiones; cuando las inconsistencias en las investigaciones terminan sucumbiendo en la impunidad”. Este feminicidio se suma a una serie de crímenes y desapariciones forzadas que sufrió el pueblo garífuna durante 2020.