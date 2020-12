Alberto Fernández sobre el aumento trimestral a los jubilados: "Necesitan recomponer sus ingresos"

"Con Claudio Moroni y Fernanda Raverta se nos ocurrió volver a las formula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales", dijo el presidente Alberto Fernández sobre las modificaciones en el proyecto de ley que envió al Senado para calcular el aumento a los jubilados, que iba a ser semestral y pasó a ser trimestral. El otro cambio es que el aumento anunciado para diciembre no será "a cuenta" del de enero. "Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, para mi sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados", dijo el Presidente. También habló de los aumentos que se vienen para enero: pidió tener en cuenta que en 2020 las tarifas estuvieron congeladas, pero advirtió que los incrementos deben hacerse con "sensatez". Su preocupación por la suba de alimentos, la inminente firma del contrato con Rusia para adquirir la vacuna contra el coronavirus y los detalles de su charla con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

Peor que equivocarse en no corregir los errores cuando es posible. El aumento para los jubilados del 5 por ciento que hace unos días anunció la titular de ANSES Fernanda Raverta había tenido gusto a poco. Si a esto se suma que el proyecto de actualización de haberes iba a ser semestral y que unos días después se anunció que era a cuenta del incremento de marzo, se entiende que haya habido enojo entre los adultos mayores y críticas dentro del espacio. El Frente de Todos, a través de sus senadores, le manifestó al Presidente esas críticas y Alberto Fernández repensó el tema y encontró la que considera, según fuentes cercanas al Presidente, "una salida mucho más favorable para los jubilados" a los que considera "su obsesión". Esa salida supone cuatro aumentos al año para ganarle a la inflación. A pesar de la corrección, el Presidente está convencido de que no descuidó a los jubilados. Como prueba, suele exhibir el cuadro de paritarias 2020: los azucareros recibieron el aumento más alto (38 por ciento) seguido por las jubilaciones (35.5 por ciento) y por los textiles (35 por ciento). Así lo expresó públicamente. "En este año le ganamos a la inflación y el 85 por ciento de los jubilados terminó estando entre las dos paritarias más altas de la Argentina", dijo en declaraciones a la radio El Destape. "Los jubilados necesitan mejorar sus ingresos y esto permite recomponerlo. Tenemos que ir recuperando el funcionamiento habitual de la economía", agregó.

Otros aumentos

"Hay mucho aumento informado en los diarios, pero no concretado aún. Los de cable, celulares, medicina prepaga recién se empieza a pagar en enero". "Lo que tenemos que tener presente es que vivimos un año con todos los precios congelados y que por lo tanto hay que empezar a ver como se corrigen y debe hacerse con sensatez. No se puede desmadrar con aumentos el plan y por eso vamos a ser cuidadosos" sostuvo Fernández. Y agregó: "Tenemos que recomponernos de una caída del PBI fuerte y de un déficit fiscal importante. Tenemos que salir adelante con eso y hay que hacerlo con cuidado".

El Presidente dijo que le preocupa "lo que pasa fundamentalmente con los alimentos, lo que pasa con los frescos es un problema serio. Hablo diariamente con Kulfas". Y reflexionó: "La Argentina vivió una pesadilla este año y tenemos que salir de ella no para meternos en otra". "Hay responsabilidad de todos y moverse con cuidado". "Gracias a la pandemia, por primera vez sabemos quién es quién. Pudimos registrar a los argentinos".



La charla con Joe Biden

"La charla con Biden fue muy cordial, él no podía hablar de gestión porque la ley no se lo permite". Pudimos hablar de cosas más genéricas, de como estaba América Latina. Le expresé que tengo la expectativa de que podamos lograr un mejor vínculo con EEUU". "Le dije que teníamos un amigo en común: el papa Francisco"., dijo el primer mandatario sobre su conversación con el Presidente de Estados Unidos. Agregó fue de 35 minutos y que quedó "contento". "Me ayudó a conocer parte de su personalidad", dijo.

"Creo que es muy difícil estar peor que lo que se estuvo con Trump. Durante su gestión sentí un juego de imposiciones muy perversas con América Latina", admitió el Presidente. Y opinó que el hecho de que Luis Almagro siga siendo presidente de la OEA "es penoso, ellos fueron los cómplices de un golpe a Evo Morales".

La vacuna

Sobre la esperada vacuna contra el coronavirus, el Presidente dijo: "Esta semana estamos firmando el contrato con Rusia". Y agregó que está agradecido con Vladimir Putin "porque han sido solidarios con nosotros".