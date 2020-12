Tarde, mal y con nula eficacia

Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti rechazará el operativo del juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, que intervino la empresa por 90 días hábiles, sin desplazar a su directorio. La intervención ligth cayó pésima en la Casa Gris, donde la interpretaron como un intento del juez para “involucrar a la provincia” y “hacerla responsable de la desgracia que puede tener la empresa. La posibilidad de que esto sea aceptado es casi cero”, dijo a Rosario/12 una fuente segura del gabinete. Antes, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia consideró “extemporánea” la decisión del magistrado. “La tendría que haber tomado hace nueve meses”, cuando el gobierno de Santa Fe pidió la intervención y el desplazamiento del directorio anterior. “Ahora, llega tarde”.

El jueves, Lorenzini designó dos operadores para intervenir Vicentin por “90 días hábiles judiciales”, que es un plazo “prorrogable”. El “interventor” será uno de los veedores judiciales, Andrés Shocron. Y un “subinterventor” que el juez dispuso que lo designe el gobernador Perotti “en un plazo máximo de 30 días corridos”, y mientras tanto, el cargo lo desempeñe en forma “transitoria” la titular de la Inspección General de Personas Jurídica de la provincia, María Victoria Stratta. Dos situaciones que no se concretarán. La posibilidad de que el Poder Ejecutivo nombre al “subinterventor” de Vicentin es “casi cero”, dijo un ministro del gabinete a este diario. Y que Stratta ocupe el puesto de manera transitoria “es improcedente”, agregó Somaglia. “La hipótesis de que la inspectora general de Personas Jurídicas sea subinterventora no resulta procedente porque ese organismo tiene como función controlar, no administrar. Es incompatible con su cargo que la doctora Stratta pueda administrar la firma. Lo que tiene que hacer es continuar controlando, dentro del marco de la ley, que Vicentin cumpla los requisitos que la IGPJ debe controlar”, precisó el secretario de Justicia.

La resolución del juez fue notificada a la Casa Gris el mismo jueves, a última hora, confirmó Somaglia. Lorenzini designó a los “interventores en carácter de co-administradores”, junto con los actuales directivos de Vicentin que siguen en sus cargos.

Somaglia dijo que el gobierno de Perotti “está evaluando el curso de acción a tomar". "A priori, consideramos que el juez se apartó” del planteo que hizo la provincia “hace nueve meses” cuando solicitó la intervención de Vicentin y el desplazamiento del directorio anterior. Ahora --siguió el secretario de Justicia-- Lorenzini "interviene la empresa, pero no corre a los directores, sino que establece una gestión conjunta. Una coadministración entre la intervención y el actual directorio. Eso implica que algunas decisiones del directorio deberán ser supervisadas por la intervención, cosa que se aparta totalmente de lo que había solicitado la provincia cuando planteó el corrimiento del anterior directorio” y el actual.

Lorenzini aceptó “numerosos argumentos” que expuso la provincia “en relación al directorio anterior". "Es una lástima que venga a resolver esta intervención recién ahora, tenía que haberlo hecho hace nueve meses. Es una resolución que llega tarde". Y mal. "Porque no es la que solicitó la provincia”, con el desalojo del directorio. “Vamos a evaluar en los próximos días, qué decisión se tomará en este contexto”, agregó Somaglia.

Sin embargo, un ministro del gabinete adelantó que el gobierno rechazará el operativo de Lorenzini. “El fallo lo dejó al descubierto" y quedó claro que "juega para la empresa”, consider´el funcionario. “Esto no es lo que pidió la provincia en su momento: intervenir Vicentin y desplazar el directorio. Esto es otra cosa porque mantiene al directorio. Esto implica que te quieren hacer responsable de la desgracia que puede tener la empresa. Es coadministrar con el directorio. Entonces, la posibilidad de que sea aceptado por el gobierno es casi cero”, agregó la fuente.

Es una medida “extemporánea” y “muy distinta” a la que plantearon el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe. “La Nación ya retiró su propuesta. Y la de Santa Fe fue rechazada por el juez. Entonces, no tiene sentido que la provincia se involucre” en un operativo que “apunta a lavar al directorio anterior y asociarla a la desgracia que puede tener la empresa. No creemos que una intervención por 90 días y con un directorio en funciones pueda tener posibilidades de resolver algo”, agregó la fuente. “La cosa no pasa por ahí”. “Creemos que esta resolución dejó al descubierto el juego del juez”.

--¿Muy cercano a la empresa? –preguntó Rosario/12.

--Si, totalmente. No veo que ninguna posibilidad de que la provincia respalde esta operación.

Con esta definición tajante, se puede adelantar que la provincia de Santa Fe no sumará ningún subinterventor en el actual proceso de la empresa.