Julián Santero logró su primera victoria en el Súper TC 2000

El mendocino Julián Santero (Toyota) logró su primera victoria en el Súper TC 2000, en la segunda carrera del fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez", que pudo contar con la presencia reducida de público luego del receso por la pandemia de coronavirus.

Santero cerró así un fin de semana ideal para el equipo Toyota, ya que el sábado se había impuesto en la primera competencia de la mano del bonaerense Matías Rossi, que este domingo fue escolta de su compañero de equipo, para ratificarse como líder del campeonato de pilotos, al terminar por delante del arrecifeño Valentín Aguirre.

Las primeras vueltas regalaron lo más atractivo de la carrera, porque en la largada Rossi le robó la posición de privilegio a Santero, que igualmente no aflojó y consiguió superarlo con una gran maniobra.

"Salimos a correr la carrera con libertad, no había ninguna orden de equipo, abrí la diferencia cuando Santero peleaba con Canapino, pero me sorprendió con la maniobra que hizo Julián", admitió Rossi.

"Fue muy buena la frenada, arriesgó en un momento que no lo esperaba, pero estuvo oportuno y le salió bien. Es muy importante sumar puntos, pudimos ganar ayer y salir segundos, en el combo fue muy bueno para nosotros", completó.

Más allá del ingreso del auto de seguridad, Santero tuvo un ritmo muy firme y se hizo inalcanzable para Rossi, que primero aguantó a Canapino y luego a Aguirre, que superó a su coterráneo.

"No hice la mejor largada, pero venía teniendo más ritmo que él, tenía que probar en las primeras vueltas, intenté la maniobra, me salió bien y me llevo una buena victoria. Se demoró cuatro años en llegar el triunfo, siempre la más difícil es la primera, así que espero que sea el arranque", remarcó Santero en declaraciones a la transmisión oficial.

En el campeonato, Rossi es el líder con 117 puntos, segundo aparece Canapino con 96, y tercero está Santero con 72, de cara a la próxima fecha de la categoría que será el 10 de enero en Río Cuarto, Córdoba.