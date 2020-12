La serie de los oficios audiovisuales

La serie que retrata y visibiliza el hacer del sector audiovisual de la ciudad da el salto a Cine.ar y la alegría es merecida. Las tres temporadas de Siete Latidos: Oficios de Cine & TV están ahora disponibles en la plataforma pública y gratuita, y esto significa varias cuestiones. Entre ellas, el reconocimiento a nivel nacional de la valía del sector audiovisual local. Y de manera inmanente, la tarea que desempeña la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario.

Siete Latidos es una producción de la EPCTV y el director del proyecto, Francisco Matiozzi Molinas, rememora orígenes y rasgos del envío que oportunamente estrenara 5Rtv –el canal público de Santa Fe-, mientras avizora una cuarta temporada todavía sujeta a los vaivenes pandémicos del porvenir. “Comenzó allá por el 2015, a partir de la necesidad de lograr un formato que pudiera posicionarse, con el cual vincular a las y los estudiantes. Queríamos focalizar tanto en el proceso creativo como también en la distribución, que es fundamental, porque uno termina una obra, sea un largometraje o un corto, y llegás agotado, no querés saber nada por un tiempo. Siete Latidos comenzó en los pasillos de la Escuela de Cine, entre clase y clase, lugar donde fui primero estudiante y ahora docente, lo cual es emocionante”, señala el director a Rosario/12.

Las tres temporadas de Siete Latidos recorren el mundo audiovisual desde sus hacedores y especificidades. Dirección, guión, producción, fotografía, sonido, actuación, entre muchos otros de los aspectos sustanciales a la tarea audiovisual, con el protagónico de quienes desempeñan estas áreas, entrevistados y articulados desde la lógica episódica. Una experiencia que así como constata el estado de la cuestión que aborda, también resultó un aprendizaje para Matiozzi y equipo.

“El primer año lo dedicamos a la búsqueda de la estructura, del formato, a cómo encarar una producción con estudiantes, de los cuales el 90% no había tenido experiencia concreta con una pantalla. Al año siguiente se logró una primera temporada de 13 episodios de media hora, que se lograron cerrar con 5Rtv, donde en su momento se estrenó. A partir de ahí, como en todo proceso creativo, uno va tomando riesgos y apostando más, porque surge una confianza mayor. Eso es lo que nos pasó con la segunda y tercera temporadas, por las que pasaron 100 protagonistas, una locura linda. Hay que aclarar que el programa no es solamente para el universo del cine, sino que está abierto a todo público. Y a la vez se dio algo interesante, cuando docentes de distintas carreras, compañeros y compañeras, me los comenzaron a pedir para dar clases”, continúa.

En el decir del realizador aparece una cuestión sustancial, cara a su formación y que es la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario, lugar desde el cual la serie se produce: “Es una escuela pública y hay una cuestión política, yo le tengo que devolver algo a la escuela. Los protagonistas hablan de sus oficios, y si bien como en toda estructura hay un recorte en el montaje, de ese proceso creativo participan los estudiantes, que toman lo que se dice y aprenden. Al mismo tiempo, llevan adelante una producción de 13 episodios de media hora, que hubo que entregar en tiempo y forma a la plataforma de un canal. Es un aprendizaje intenso, en donde cada uno va encontrando su lugar en el arte. Si bien hace 15 años que soy montajista, recién ahora puedo decir que es esto lo que me apasiona. Yo no puedo pintar un cuadro, pero sí agarrar algunas imágenes y hacerle un homenaje a Néstor (Kirchner) -Néstor Vive-, como lo hice hace un par de semanas. Eso es algo que fui encontrando a medida que lo fui entendiendo desde la escuela y luego como egresado. Y me parece que los estudiantes están transitando eso, cada uno va buscando su lugar y no es poco”.

–El sector se fue profesionalizando, se nota en los mismos ámbitos de estudio, donde las y los estudiantes tienen un ingreso más claro al ámbito audiovisual.

–Recuerdo uno de los cortos que hice cuando era estudiante. Había que hacer un paneo en un exterior. Éramos cuatro y cada uno hizo una toma de ese paneo porque nadie tenía claro qué quería hacer. Profesionalizarse viene de haber entendido el oficio. Recuerdo rodajes en donde no se contemplaba al sonidista porque se entendía que era un gasto. Por suerte todo eso se fue corriendo un poco y ahora hay una revalorización del oficio. Siete Latidos apunta a eso. El avance tecnológico también abrió las posibilidades, y pudimos enterarnos más fácilmente de los concursos. Todo esto tuvo que ver con la democratización de los medios y con un posicionamiento político, como se dio con Néstor y Cristina. Lo de Cine.ar es un homenaje, un mimo, es un logro de todes.

Con la realizadora Jésica Aran, Francisco Matiozzi Molinas integra la productora AVI FILMS, ahora con una vertiente internacional cada vez mayor. Aran vive en Madrid y cumple funciones desde allí, a través de vínculos y acuerdos con partners internacionales. De los proyectos que cobraron una dimensión mayor, destacan dos. Del paso por el mercado Series Mania Forum, la serie policial Doppelgänger logró un contrato con Night Train Media, la productora alemana de Herbert Kloiber, con quien se encuentran trabajando en un formato original alemán y otro francés. Por otra parte, se encuentra en desarrollo El club del misterio, proyecto infantil que lleva ya un año de trabajo junto a la productora y distribuidora francesa Abaout Premium Content KIDS, junto con el guionista Gareth Roberts (Dr. Who), con la intención de realizar la serie en el Reino Unido.

De toda esta experiencia internacional, el director de trabajos como Pochormiga y Murales: El principio de las cosas señala que “permite una visión diferente, que nosotros estamos atravesando recién hace tres años. Existen diferentes formas de producir, y aquí se trata de vincularnos con mercados internacionales, algo que también te permite relacionarte con muchas personas así como con el mismo mercado latinoamericano”.