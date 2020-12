Nadie nace odiando

Una serie de episodios recientes llevaron a nuestro seleccionado argentino de rugby a estar en boca de todes. Sabemos que es un deporte que lamentablemente no goza de la mejor prensa últimamente, y si a eso le sumamos un homenaje que coqueteó con la indiferencia hacia uno de los deportistas más grandes e importantes del siglo XX, Diego Armando Maradona y su posterior tibio descargo, obtenemos la receta que los convierte en blanco para que la gente pusiese la lupa en su pasado.

Y la búsqueda dio sus frutos, ya que destapó la olla más polémica de todas: la revelación de un compendio de tuits cavernícolas publicados por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, que exponen que el odio de clase es una realidad en nuestro país. Mucho no se habla de ello y esta semana varias voces se hacían esta pregunta: ¿hay racismo y xenofobia en Argentina? Como hija trans de papá paraguayo, puedo decir que nací con todos los números en la rifa de la discriminación: es algo que viví toda mi infancia.

Declaraciones como las de esos tuits lo ponen al desnudo: llenas de odio racista son un común denominador en muchas personas. No nos olvidemos que arrancamos el año con la muerte de un chico, Fernando Báez, a la salida de un boliche en Villa Gesell que, según testigos, recibió patadas en la cabeza mientras sus agresores repetían el mantra racista: «matá a ese negro de mierda». La UAR, en aquel entonces, ofreció un comunicado políticamente correcto, pero vacío de alguna sincera intención de tratar de ir más a fondo o buscar generar un cambio cultural en un deporte que requiere de mucho músculo, del cual se sirven unos cuantos jugadores descarriados para el patoteo impune verbal y físico. ¿No es hora de que la UAR deje de hacerse la distraída?

En los días siguientes al episodio de los tuits se emitieron rápidamente (¿qué casualidad, no?) mensajes de otres influencers tratando de ¿tapar, opacar o justificar? No lo sé, lo que sí sé es la impunidad que se vivía hace unos años en las redes sociales. De cualquier modo, no comparto la postura de excusarse en el factor de la edad. Hace poco, Nacha Guevara dijo algo que no hay que descuidar: «son jóvenes ciudadanos (aquellos) que pueden votar, elegir presidente, viajar por el mundo y tomar sus propias decisiones». La edad no es un justificativo para discursos llenos de odio racial: ninguna variable da superioridad o poder para denostar y humillar a las personas que trabajan en tareas domésticas limpiando la mugre ajena.

El incidente debería ser un fuerte llamado de atención a nuestres representantes: debemos trabajar en políticas públicas y en leyes más severas contra la discriminación, el racismo y la xenofobia., pero también en un plan concreto y masivo de reeducación y eliminación del prejuicio. Comparto la iniciativa de Victoria Donda, titular del INADI, de poner a disposición a esta institución para que los clubes se capaciten, pero también creo que el tema es más profundo: este odio no tiene que ver con un deporte «elitista», sino que forma parte del pensamiento de un sector de la sociedad, mamado en los hogares y sostenido con un entorno que piensa igual.

Está tan naturalizado el racismo en nuestro país que sin darnos cuenta reproducimos dichos o frases xenófobas de un alto contenido racial. Les dejo una guía de algunas de estas manifestaciones para que lean, compartan, reflexionen y ojalá asimilen. Si queremos vivir en una sociedad menos violenta debemos trabajar entre todes.

Exponen racismo las siguientes situaciones, pensamientos o acciones:

Que el derecho de admisión sea la excusa para impedir el acceso a un lugar público. Que se asocie la negritud con algo negativo, irregular, ilegal o de explotación. La estigmatización y criminalización de la pobreza. Pensar que hay «ciudadanos de primera» y «ciudadanos de segunda» o creer que el acceso a la salud no es para todes por igual. Utilizar lugar de origen, raza o color de piel como insulto. Asumir que los sectores sociales con derechos básicos vulnerados no quieren trabajar. También hay muchas frases hechas que discriminan, como por ejemplo «¡Pedrito, parecés un indio con esos pelos!»

Me quiero despedir con una frase de Nelson Mandela, un hombre que luchó toda su vida por la igualdad racial y sintetiza con la más absoluta claridad una verdad sobre este tema: «Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión».