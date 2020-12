Femicidio de Anahí Benítez: marcharon a Casación por Marcos Bazán

Familiares y amigos de Marcos Bazán, único condenado por el femicidio de Anahí Benítez, marcharon a la sede del Tribunal de Casación Penal bonaerense en La Plata para pedir que resuelva el recurso de casación presentado por la defensa en el marco de lo que continúan denunciando como una "causa armada": "A Marcos lo han señalado como el principal responsable del femicidio pero a lo largo de un voluminoso expediente judicial no se ha hallado ni una sola prueba y ni un solo testigo que lo involucre con el aberrante asesinato", recordaron en un comunicado.

La movilización fue convocada por el Colectivo por la Libertad de Marcos Bazán en conjunto con la Coordinadora Contra la Impunidad Policial. En concreto, exigieron que la Cámara N°1 del Tribunal de Casación Penal provincial se expida sobre el recurso de casación que, luego de la condena a cadena perpetua sentenciada en mayo de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora, presentó la defensa de Bazán, conformada por Eduardo Soares y Rosario Fernández, ambos de la Asociación Gremial de Abogados.

Aunque en un principio todo parecía indicar que la Cámara podía resolver el recurso antes de finalizar el 2020, los manifestantes señalaron que el proceso se enfrió y no hay novedades sobre su desarrollo. "Desde el 6 de Agosto de 2017 Marcos es víctima del armado de una causa ejecutada por la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora conjuntamente con las fuerzas policiales provinciales y municipales", denunciaron en el comunicado y agregaron que Bazán fue condenado "sin pruebas que lo vinculen con el comprobado violador de la adolescente ni con ella".

"El comprobado violador" al que se refieren es Marcelo Villalba, cuyo ADN fue encontrado en restos de semen en el cadáver de la víctima y aún no fue juzgado porque, al inicio del juicio, cuatro peritos diagnosticaron que el hombre tenía una "estructura psicótica" y no estaba en condiciones de seguir el proceso. Aunque en noviembre de este año un equipo de especialistas de la Asesoría Pericial de La Plata determinó que ahora sí Villalba está en condiciones de "comprender el proceso llevado en su contra" y el TOC N°7 ordenó reanudar el juicio, su abogado defensor apeló está decisión y la Justicia aún no resolvió.