El paraje el Sauzal aislado por el desmoronamiento del camino

El camino de acceso a El Sauzal, localidad lindera con Bolivia, se desmoronó con la tormenta y tiene una abertura de casi 1 metro. Las familias que habitan en este paraje están incomunicadas. Debido a que la municipalidad de Salvador Mazza no envió personal para arreglarlo y ante la imposibilidad de transitar, un enfermero y el agente sanitarios arreglaron una parte por sus propios medios para poder pasar con motocicletas con el fin de asistir a un niño de 12 años que sufrió quemaduras de gravedad el viernes último.

Por el mal estado del camino la ambulancia no pudo ingresar a asistirlo, sus familiares lo llevaron a la ciudad de Yacuiba, en Bolivia, para una primera asistencia y debieron correr con todos los gastos de la atención sanitaria. Por su estado, el chico debía quedar internado pero los costos eran elevados y su familia no tenía los recursos económicos. De vuelta en territorio argentino la madre del niño usó las redes sociales para pedir ayuda. Finalmente, el mensaje le llegó al ministro de salud de la provincia, Juan José Esteban, quien se comprometió a enviar hoy un helicóptero sanitario para buscarlo.

Ante la falta de respuestas municipales por la rotura del camino, para poder pasar a la salita, el enfermero Gabriel Gallardo junto al agente sanitario Fedérico Sánchez intentaron arreglarlo a pico y pala. "Paleamos un poco el camino porque está bastante feo, la profundidad no permitía pasar con moto. El camino de tierra está todo quebrado por la lluvia", explicó Gallardo a Salta/12.

El enfermero contó que el niño sufrió quemaduras el viernes, en El Sauzal. Ese día Gallardo no trabajaba pero Sánchez fue a la casa del chico. La madre, Celinda Aramayo Garnica, relató que ella tiene DNI boliviano auque su hijo es de nacionalidad argentina. Ambos cruzaron hasta la ciudad de Yacuiba, a 1 kilómetro, ahí el niño tuvo una primera asistencia pero les cobraron por la atención sanitaria y al no tener dinero para pagar la internación, tuvo que volver a la casa con su hijo.

Aramayo Garnica sostuvo que el niño tiene quemaduras de primer grado, con heridas que se están infectando. Madre e hijo viven a dos kilómetros de la escuela donde está la cancha en que puede aterrizar el helicóptero. La madre dijo que quiere acompañar a su hijo pero teme tener dificultades por su DNI extranjero.



Mucha demora

"Demora mucho la municipalidad para arreglar los caminos", sostuvo el enfermero Gallardo. Contó que hace 5 años que ese camino estaba inhabilitado y que a comienzos de este año, Sánchez junto a otros vecinos se propusieron arreglarlo; una empresa los ayudó con una máquina para que pudieran hacerlo. La necesidad se planteó porque el médico tenía dificultades para llegar a la salita, ya que todos tenían que dar la vuelta por Bolivia para ir hasta el paraje. "Al último el municipio fue a ver que podían hacer, pero ya estaban terminando el trabajo", recordó Gallardo.

"Son 300 familias, viven distanciadas, no tienen trabajo seguro, están cerca del paso fronterizo con Bolivia, no tienen agua ni luz, es una vida muy sufrida. Están esperando la ayuda del municipio pero no pasa nada. Solo hay una bomba de agua, que a veces se arruina y tienen que esperar que a les lleven agua del municipio. Bombean el agua de un pozo y colectan en tanques, tinacas, bidones, baldes", precisó el enfermero.

A la gente del paraje les queda más cerca Yacuiba que Salvador Mazza, que está a 5 kilómetros. "Cuando entraban taxis cobraban 1200 desde el centro. Es muy caro para ellos", indicó Gallardo. Detalló que la mayoría trabaja de changarines y ganan muy poco, "de albañiles, limpiando, como bagayos, o cosechan choclo, y de eso viven. Las mujeres algunas trabajan como peluqueras o en limpieza, en cualquier actividad que puedan hacer, algunas trabajan en Bolivia", contó.

Debido al cierre de la frontera "algunos cruzan por la quebrada ilegalmente" a Bolivia para poder aprovisionarse con mercadería e insumos.

La salita está siendo refaccionada ahora. "Estuvo bastante tiempo cerrada, están refaccionando, tiene electricidad con paneles solares, no hay agua potable", dijo el enfermero. Indicó que en el paraje hubo 5 familias que tuvieron la covid-19 pero ya sanaron.

El camino se desmoronó el viernes. En el puente internacional persiste una protesta de vecinos y vecinas de distintos parajes y barrios de Salvador Mazza, entre éstos de El Sauzal, en reclamo de servicios de agua potable, electricidad, caminos y la regularización de las tierras. El jueves fueron reprimidos por la policía, pese a ello siguen con los reclamos, pero no tienen soluciones del intendente Rubén Méndez.