El ministro Moroni confirmó que en septiembre hubo un leve aumento del empleo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que los datos oficiales indican que en septiembre hubo un leve crecimiento del empleo y aseguró que en 2021 los salarios y las jubilaciones “le van a ganar a la inflación”.

"Estamos muy contentos con la evolución del salario real en un año espantoso para el mundo, que no podía ser peor”, evaluó el funcionario nacional, al tiempo que sostuvo que los cálculos del mes en curso dan indicios de que aún así “en 2020 el salario va a estar paralelo a la inflación" anual.

Según confirmó, en términos promedio, los sueldos perdieron en septiembre un 0,2 por ciento. Pese a ello, el Gobierno está "contento" con esta evolución porque los resultados podrían haber sido peores producto de la pandemia que sacudió la economía internacional.

“Estamos muy contentos con la evolución del salario real y con una decisión que a veces parece normal pero no es tan normal, que en un año terrible”, desde el Gobierno, “decidimos mantener las paritarias”, dijo Moroni durante una entrevista por Futurock.

El empleo total “viene creciendo, poco pero creciendo. En septiembre creció 0,1 por ciento", sostuvo el ministro y aseguró que el año que viene "los salarios van a crecer" y "las jubilaciones le van a ganar a la inflación".

Respecto a 2021, las proyecciones son mejores: "Los salarios van a crecer y las jubilaciones le van a ganar a la inflación", dijo e hizo una comparación interanual: “En septiembre de 2018 el salario real perdía 6,6 puntos y en septiembre del 19 perdía 3,4. Así que tener en septiembre un 0,2 por ciento (arriba), en el peor año de la historia económica argentina, yo diría que es un éxito”.

“El nivel de actividad está creciendo”, dijo al El Destape y explicó las razones de ese índice. “Al no poder moverse y no haber ofertas, la gente no salió a buscar trabajo, entonces lo que cayó fue la población activa, y por esa razón aumentó el desempleo, no porque hubiera más desempleados”, afirmó.

Moroni también se refirió a los datos de generación de empleo. Hizo “una buena evaluación” de las políticas puestas en marcha y destacó que en los últimos meses hubo un repunte tal que “bajaron mucho las suspensiones”. En la actualidad hay 460 mil trabajadores suspendidos después de haber llegado a un pico de 760 mil.

“La construcción de vivienda es la que mayor impacto en empleo genera. Ya arrancó, pero tenemos la esperanza de que eso sea el boom”, añadió.

El objetivo del Gobierno “fue no perder las unidades productivas”, indicó y señaló que “los sectores críticos son turismo, gastronomía, espectáculos”, a los que el Gobierno aún sigue asistiendo con programas como el ATP.

En este sentido, puntualizó que para “cuando finalice el ATP hemos elevado los montos del REPRO para seguir asistiendo”. La idea es “ir a un sistema de ayudas quizás más trabajoso para la empresa, porque quizás se le pida una información más detallada. Vamos a ir a un sistema más particularizado de asistencias, pero con la misma lógica”.

“Estamos en la situación de un país pobre –reconoció-. Los datos que me preocupan no son los de la UCA, me preocupa la realidad. Tenemos a mucha gente a la que no se ha podido insertar y debemos lograr que se inserte.”

Además, anticipó que “cuando vayamos saliendo, va a haber que hacer una reforma tributaria integral”, pero aclaró que “hoy por hoy la capacidad de financiamiento del Estado es muy baja”.