Moroni confirmó que en septiembre hubo un leve aumento del empleo

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que en septiembre hubo un leve crecimiento del empleo. "El empleo total, el asalariado y el independiente, viene creciendo, poco pero creciendo. En septiembre subió 0,4 por ciento, lo cual representa a unas 114 mil personas", sostuvo el ministro, y pronosticó que el año que viene "los salarios van a crecer y las jubilaciones le van a ganar a la inflación".

"Hay una buena evaluación de las políticas puestas en marcha para sostener el empleo. En los últimos meses hubo un repunte, lo cual permitió que bajaran mucho las suspensiones. En la actualidad hay 470 mil trabajadores suspendidos después de haber llegado a un pico de 770 mil. Por otro lado, la industria manufacturera lleva cuatro meses de crecimiento de empleo, situación que no se daba desde 2015".

En relación a los meses venideros y su impacto sobre la situación laboral, Moroni dijo que "tenemos la esperanza de que la construcción de vivienda, que ya arrancó y que es la que tiene mayor movilización del empleo, sea el boom". Según el ministro, el primer objetivo del gobierno en materia laboral a la hora de enfrentar la crisis de la pandemia “fue no perder las unidades productivas, especialmente en los sectores críticos como turismo, gastronomía y espectáculos”, en donde el Gobierno mantiene la asistencia.

Más allá de la evolución más reciente del empleo, Moroni reconoció que “la tasa de desempleo creció mucho, hasta alcanzar el 13 por ciento, aunque esto no se dio por un aumento en la cantidad de desempleados, que es la misma prácticamente que el año pasado, unos 3.200.000. Al no poder moverse y no haber ofertas, la gente no salió a buscar trabajo, entonces lo que cayó fue la población activa, y por esa razón aumentó el desempleo, no porque hubiera más desempleados. Lo que cayó es la población activa que salía a buscar trabajo, por eso creció la tasa”, subrayó Moroni.

Sobre la prohibición de despidos y la doble indemnización, que seguirá vigente al menos hasta fines de enero, el ministro aseguró que, “al igual que los otros planes, fueron medidas extraordinarias y, al ir volviendo a la normalidad, se tenderá a una regulación habitual”. También explicó que "para cuando finalice el ATP hemos elevado los montos del Repro para seguir asistiendo”. "La idea es ir a un sistema de ayudas quizás más trabajoso para la empresa, porque quizás se le pida una información más detallada. Vamos a ir a un sistema más particularizado de asistencias, pero con la misma lógica”, agregó.

En relación a las remuneraciones de la economía, Moroni dijo que "estamos muy contentos con la evolución del salario real en un año espantoso para el mundo, que no podía ser peor. Esto tiene que ver con la decisión de mantener las paritarias, lo cual a veces parece normal pero no es tan normal en un año terrible”. Según confirmó, en promedio los sueldos perdieron en septiembre un 0,2 por ciento y destacó que "apareció el salario independiente creciendo por primera vez un 0,1 por ciento". "En septiembre del 2018, el haber perdía 6,6 puntos y en septiembre del 2019, 3,4 puntos. Así que, al tener 0,2 de pérdida en el peor año de la historia económica argentina, yo diría que es un éxito”, argumentó.



Por otro lado, Moroni anticipó que en 2021 "los salarios y las jubilaciones le van a ganar a la inflación” y dijo que “cuando vayamos saliendo de la pandemia va a haber que hacer una reforma tributaria integral".