Avanza Libertad tiene sede en Córdoba: Espert y Milei presentaron el espacio en esa provincia

La historia de los libertarios con Mauricio Macri es la de una desilusión express. Si bien nunca formaron parte de la Alianza Cambiemos, la llegada al poder de un gobierno que después de 12 años no respirara populismo despertó en los entusiastas del libre mercado una esperanza de renovación. Sin embargo, el affaire duró un suspiro; al expresidente no le perdonaron haber sido “tibio en el ajuste” y aprovecharon cada minuto en la escena pública para hacérselo saber. Cómodos bajo la lógica del minuto a minuto televisivo y el barro de las redes sociales, los huérfanos del macrismo saltaron de las pantallas a la aventura electoral. ¿Cómo se organizan quienes corren por derecha a Juntos por el Cambio? ¿Representan una verdadera amenaza en las urnas? El partido libertario se divide hoy en dos pequeños bloques: por un lado, un espacio antisistema encabezado por los economistas José Luis Espert y Javier Milei y, por el otro, una vertiente institucionalista, liderada por el exministro de Economía Ricardo López Murphy y el exsecretario de Cultura Darío Lopérfido. La grieta que los separa no es doctrinaria, sino de ubicación: cuán lejos o cerca estar de Mauricio Macri. El diagnóstico respecto a la fallida experiencia de Cambiemos reúne consensos, no así las posibles alianzas electorales con la principal coalición opositora.

La novedad es que Espert y Milei, junto al periodista y dirigente Luis Rosales, encabezaron en Córdoba el lanzamiento del frente "Avanza Libertad", un espacio político que aspira a un "futuro liberal", según expresaron sus integrantes.

Espert expresó: "'Avanza Libertad' es el nuevo nombre del nuevo frente que nos abriga a todos. Por primera vez en 30 años las ideas liberales aparecieron sin vergüenza en una elección presidencial". Y agregó: "Si Argentina tiene futuro, ese futuro es liberal"."Quiero transmitirles el sueño de la libertad, de una Argentina próspera. La decadencia argentina empezó cuando se nos coló el socialismo", dijo a su turno Milei.

En tanto, el mendocino Rosales sostuvo que "este es un grito de rebeldía de los argentinos contra el sistema".

Espert y Rosales integraron el año pasado la fórmula presidencial del frente de derecha Despertar, que sacó para esa categoría el 1,5 por ciento de los votos.