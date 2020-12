Es difusión no consentida de material íntimo, no "pornovenganza"

Estos días fue noticia la tristísima muerte de una mujer muy joven, policía, madre de dos hijas pequeñas que se mató con su arma reglamentaria luego de que se difundiera material íntimo por parte de su expareja, un varón.



Quienes trabajamos estos temas desde hace algunos años como lo hacemos en la Defensoria del Pueblo de la Ciudad, vemos que la difusión de material íntimo es moneda corriente. En algunos casos se hace bajo la viralización en servicios de mensajería instantánea, en otros casos se crean blogs con la finalidad de “escrachar” a las mujeres. El año pasado fue conocida en España la muerte de una mujer en el caso "Iveco” y tiempo antes el de Tiziana, una joven italiana de 30 años. Sin necesidad de cruzar el Atlántico ¿quién no ha visto en los grupos de Whatsapp de "papis" o de los amigos del "fútbol" circular imágenes de mujeres en posturas sexis o desnudas? Sí, también sucedió con el actor Luciano Castro, pero no hay dudas de que son las mujeres mayoritariamente víctimas de esta situación perpetrada por varones. También ponen una lupa respecto a cómo las mujeres ejercen su sexualidad, por eso --y en la creencia de que el lenguaje construye sentidos-- estas acciones tienen que llamarse difusión no consentida de material íntimo y no pornovenganza; la pornografía es otra cosa. La conducta que tiene una clara matriz machista obliga a trabajar a gobiernos, tercer sector y plataformas para reducir daños el máximo posible.

Tenemos que poner el foco en la prevención y reflexionar sobre cómo nos comportamos cuando recibimos una imagen íntima; o incluso cuando etiquetamos a otra persona sin permiso, ¿difundimos información personal excesiva? El mundo virtual tiene una potencia fenomenal, basta un click para que algo se viralicea una velocidad inusitada. Además, la posibilidad del anonimato provoca que algunas personas se liberen y con mayor facilidad hostiguen, acosen y violen la privacidad de otras. También es fundamental aprender a convivir en la virtualidad, hay que pensar que detrás de una foto o un video hay una persona; que estas conductas atentan gravemente contra su dignidad, integridad psicológica y emocional de sus familias e hijes.

Desde diciembre del año 2018, esta conducta es una contravención en la Ciudad de Buenos Aires, pero es un recurso insuficiente. Por eso deben concretarse los variados intentos de la sanción de un tipo penal a nivel nacional, así como también la incorporación de la violencia de género digital la Ley 26.485 de “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Finalmente, de esta situación no se sale sin acciones contundentes de las plataformas digitales quienes con total claridad deben oponerse a estas conductas, establecer canales prioritarios de denuncias, resguardar la prueba digital y actuar con celeridad.

María Julia Giorgelli es abogada. Coordinadora Operativa del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoria del Pueblo CABA.