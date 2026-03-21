Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Adorni

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La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se lo ve tomando un avión para ir a Uruguay.

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Adorni y su esposa Bettina Angeletti Adorni y su esposa Bettina Angeletti (Enrique Garcia Medina)

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