De las rockeras argentinas a Los Jureles y sus 520 Hz

#SoloLectura El libro Brilla la luz para ellas, escrito por Romina Zanellato y publicado por Marea Editorial, compila la historia de las mujeres en el rock argentino desde 1960 a 2020, en un arco que va desde Gabriela, María Rosa Yorio, Fabiana Cantilo y Celeste Carballo hasta Marilina Bertoldi levantando el Gardel de Oro el año pasado. Además, la editorial Caja Negra celebra sus 15 años con sorteos de combos de libros en sus redes sociales, la poetisa bahiense y sub-25 Valeria Mussio soltó su libro de poemas ¡Hasta pronto, querida! (edita Peces de Ciudad) y apareció el primer libro de cuentos -- místicos y violentos-- de la ecuatoriana Mónica Ojeda, Las voladoras (edita Páginas de Espuma).



#DeCatálogo Los Jureles entregaron nuevo disco, 520 Hz, groovero y colorido, que incluye siete canciones y participaciones de Jorge Serrano y Lula Bertoldi. También hay lanzamientos del dúo Kermesse (su EP Awake, editado por el sello alemán The Magic Movement), de Agustina Paz (La fuerza, su cuarto álbum de estudio, con inspiración tai chi y feats de Lucy Patané y Loli Molina), de María Codino (su EP debut, Ese fragmento velado, vía Indie Folks), de Rocío Sirri (Luminaria, su primer disco solista, con participación de Nicolás Alfieri, de Todo Aparenta Normal) y de Penny Peligro (La fuerza suave, que incluye seis canciones).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en un cumple: Niños Envueltos celebrará sus 10 años de carrera con el simple Dentro del volcán y un show por streaming desde La Tangente, el 12/12 a las 22. Clic en serie: un drama adolescente que pivotea entre la pijamada distópica, las intrigas generacionales y una situación de accidente aéreo seguido de naufragio en isla desierta arman Salvajes, la miniserie que estrenará Amazon Prime Video el 11/12. Clic & shout: la plataforma DirecTV GO subió especiales sobre dos ex Beatles, por un lado el documental Lennon’s Lost Weekend, sobre las experiencias más barderas del beatle John, y por otro, el show-tributo Concert For George, donde participan Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty y el colectivo de comedia Monty Python, entre otros.



#VideosConCrema Tirman Kid subió el video de la balada indie Sin salida, con fideos inquietantes, accidentes con licor de huevo y protagónico de Caro de Monasterio. Además, aparecieron nuevos videos del dúo Matilda (Musical liberación, grabado en Rosario y en Funes, con un mural para la ocasión de Julio Menna), de Muñecas (Liga humana, con el rosarino Barfeye como invitado), de Marina Wil (Gira por el interior, con sensación se inocencia bucólica), de Milan (Malo, smashup de reggaetón y moda, con maquillaje barroco y ensueño de camarín) y de los cordobeses I Griega (¿En qué mundo vives?, última parte del corto en tres actos, que precedieran Clown y De todos modos).