Cómo impactó en la Legislatura 

Desde Santa Fe

La agenda de la Legislatura estuvo monopolizada ayer por la situación procesal del senador del PJ Armando Traferri. A la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz y los jefes de bloques socializaron el video de la confesión del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que señaló al legislador de San Lorenzo en la causa que llevó a la cárcel ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al propio declarante. Mientras que a la tarde, la decisión de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de citar a Traferri a una audiencia imputativa para notificarlo de las pruebas en su contra tuvo el efecto de una onda expansiva. La noticia cayó en medio de una reunión de la vicegobernadora Alejandra Rodenas con los presidentes de bloques: Traferri y sus colega del Frente Progresista, Felipe Michlig y de la Unión Santafesina, Hugo Rasetto, quien encarna una disidencia de la UCR junto con su amigo Leo Diana.

Lifschitz se reunió a puertas cerradas con los presidentes de bloques, cuando aún no se sabía que Traferri iba a ser convocado en la causa en la que están presos Serjal y Ponce Asahad. El presidente de la Cámara de Diputados tuvo una ventaja: recibió el video de la confesión del ex fiscal de Rosario el mismo viernes a la tarde, mientras que al Senado llegó recién ayer. Cuatro días después. Puertas adentro, Lifschitz y sus pares resolvieron darle trámite al archivo de la audiencia en la que el ex fiscal de Rosario amplió su indagatoria. Y acordaron tres decisiones: 1) Enviar una copia del video a la comisión de Seguimiento de las investigaciones a Serjal y Ponce Asahad, entre otros. 2) Poner a disposición de los 50 diputados el archivo digital para que puedan ver las 3 horas 40 minutos de la confesión del ex fiscal y 3) Pedirle al cuerpo de taquígrafos de la Cámara que documente la audiencia en soporte papel: la versión taquigráfica.

El presidente del bloque de diputados del PJ Leandro Busatto y su colega del Frente Progresista Pablo Farías explicaron las tres decisiones y coincidieron en pedir cautela y “reserva” en la difusión del video, cuando minutos antes habían habilitado el acceso a 50 legisladores, sus equipos de asesores y los taquígrafos, lo que podría redoblar el número de público.

“Esto es lo que se resolvió, en un marco de extrema prudencia, porque la Cámara de Diputados no tiene participación en este hecho”, que impacta en el Senado, dijo Busatto. Y agregó: “Todos tenemos un nivel de preocupación. Es público y notorio que hubo filtraciones del video” y eso “me parece una mala noticia. Hay que ser muy prudentes, está de por medio la calidad institucional, hay personas que tienen su buen nombre y honor y su principio de inocencia en juego. Ver que el video se viralizó en las redes es una mala noticia para todos”.

“Lo que también le pedimos al presidente de la Cámara es que extreme las medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y si hay que investigar la responsabilidad del caso en la difusión, lo haga, porque es de muy mal gusto que personas que gozan del principio de inocencia vean su nombre mancillado en las redes sociales, o como información de una causa sensible, que se difunde sin ningún tapujo”, se molestó Busatto.

El pedido de “extrema prudencia” que expresó Busatto cayó mal entre algunos de sus colegas. “No me gustó”, le retrucó el diputado Carlos del Frade (Frente Popular). “Entiendo los adjetivos ‘prudentes’, ‘responsables’ pero no los comparto. Las denuncias (de un fiscal destituido y preso en una causa por asociación ilícita) son políticas y deben responderse desde la política. Traferri debería responder públicamente desde el mejor ámbito que podría ser la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados”, prevista para hoy, que debe resolver sobre un pedido de suspensión por 90 días del fiscal Adrián Spelta, pero anoche estaba en duda si reunirá, precisamente, por el efecto Traferri. “Con esto crece la antipolítica y parece que Ponce Asahad tuviera razón cuando sostiene que la política se va a abroquelar de forma corporativa” (en defensa del senador). Habrá que seguir insistiendo”, apuntó Del Frade.