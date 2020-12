El ranking Netflix en Argentina 2020

Aunque se esconda, el algoritmo no miente. Entre lo más visto durante este 2020 en Netflix en la Argentina se destaca una miniserie acerca de una prodigio de ajedrez, una ficción alemana que tuvo a sus espectadores reventándose los sesos con sus líneas argumentales y tiempos paralelos, varias producciones Made in Corea y una docuserie acerca de un crimen en un country sin resolver. Los datos se desprenden del informe que el servicio on demand dio a conocer este jueves. El mismo da cuenta de las preferencias del espectador argentino, en base a las tendencias que se generaron en esta parte de la región, aunque no se comunicaron las cifras de visionado. Y ni hace falta especificar los títulos de dichas producciones: es evidente el poder de la N roja por inocular los consumos culturales e instalar temas en agenda.

En un año de reclusión forzada, aumentó fuertemente el consumo de producciones de diversas partes del mundo. Se destaca el caso de las series turcas y asiáticas (específicamente las coreanas). La tercera temporada de la teutona Dark se mantuvo en el top 10 de la Argentina por 42 días. A la inversa, el largometraje Crímenes de familia dirigido por Sebastián Schindel y protagonizado por Cecilia Roth, fue un fenómeno por estos pagos y también pegó fuerte en Brasil, Grecia, Francia e Israel.

Alejados del terreno de la ficción pero en las mismas aguas del policial, o más específicamente del true crime, aparecen Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía y Carmel: ¿Quién mató a María Marta? Las dos series documentales, bañadas de intriga y sobre casos irresolutos, no solo dan cuenta de las preferencias del público por sumergirse en historias cercanas, sino también en la gran capacidad de Netflix por instalar temas en la discusión mediática. La situación se replicó con otros tópicos más allá de la opinión pública local. Los artículos periodísticos acerca del judaísmo jasídico le deben mucho a Poco ortodoxa y claramente Gambito de dama hizo lo propio con el ajedrez. Cabe apuntar que la miniserie sobre la Bobby Fischer de corte periquita y la de Esther Shapiro también estuvieron entre las tendencias.



Poco ortodoxa.

La comedia fue una tómbola con elecciones tan disímiles como Sex education, Casi feliz y Emily en París. Hubo géneros en alza como Realities que se incrementó en más de 65% (se destacaron Jugando con fuego y El piso es lava), Fantasía (se triplicó gracias a producciones como Rey Arturo: La leyenda de la espada y Locke & Key), Animé (se duplicó con títulos como Pokémon: Mewtwo contraataca - Evolución y The seven deadly sins: la ira imperial de los dioses) y Romance (incrementó en casi 160% con El stand de los besos 2, Amor garantizado que picaron en punta). La Acción no se quedó atrás, orilló un aumento del 100% con producciones como Misión de rescate, La vieja guardia, Proyecto power y Cobra Kai.

Aunque no se compartieron montos específicos ni detalles demográficos, puede inferirse que los cambios en las tendencias responden al tiempo de ocio enclaustrado del target teen. Algo similar sucedió con la pesquisa de “programas de cocina”. Los sondeos se eyectaron en marzo con entregas como Sugar rush: extradulce y Nailed it! Cuando el hobby gastronómico aburrió, apareció el del make up gracias a la segunda temporada de Glow Up: La próxima estrella del maquillaje.

El único nombre que se repite entre años es el de La casa de papel. La tercera temporada de la producción española estuvo entre lo más visto de 2019 y la resolución del nuevo atraco de los ibéricos también se coló entre las tendencias de 2020. El top 3 de aquel año pasado lo habían completado la comedia Misterio a bordo y Apache: la vida de Carlos Tevez, que fueron golondrinas de un sólo streaming.

La casa de papel no decae.

Un detalle es que todas las estadísticas de títulos “más populares” se basan en títulos que se estrenaron en Netflix entre enero y noviembre y no en títulos previamente disponibles (Friends o Stranger Things, por poner dos casos). Hay ciertos datos que arrojan la contundencia de hábitos y gustos sugerentes. El interés por la producción coreana se duplicó y por la turca se incrementó en casi 70%. Fenómenos -¿no tan?- sorpresivos que incluyen novelas, dramas y hasta terror oriundo del gigante asiático (#Vivo). Otro es el hecho de que entre abril y marzo las búsquedas en Netflix aumentaron en casi 70%: un guarismo que habla a las claras de las actividades más populares durante el comienzo de la cuarentena. Llamativamente, a principios del cuarto mes de 2020, se dispararon las pesquisas bajo el tópico de “películas tristes”. El lacrimógeno Milagro en la celda 7 fue uno de los dramas más vistos del año. ¿Otro insospechado éxito alemán o un artilugio manipulado por el CEO de Netflix?

Cecilia Roth en Crímenes de familia.