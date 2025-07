Miguel Russo se fue conforme con la actuación de Boca, pese a la eliminación en la Copa Argentina. Lejos de hacer una autocrítica tras la derrota ante Atlético Tucumán por 2-1 que elevó a seis la cantidad de partidos sin ganar desde que el DT regresó al cargo, el entrenador aseguró que le gustó el rendimiento del equipo y que la derrota ante los tucumanos se terminó consumando por un error arbitral.

"Hoy me gustó el equipo. Tuvo mucha movilidad, sobre todo por fuera, y mostró cosas buenas a nivel colectivo", analizó Russo tras la caída en Santiago del Estero que dejó a Boca con un sólo objetivo en el semestre, el Torneo Clausura. "El rival ya sabíamos que nos iba a esperar, y no me quejo. Sí me molesta el gol, porque fue falta. El referí estaba al lado, fue una falta fuerte: lo tiran a Paredes y que no la vea es problema del árbitro. Pero no pongo excusas. Fue un golpe duro para nosotros, porque hicimos méritos suficientes para ganar el partido", completó el técnico, que acumula cuatro empates y dos derrotas desde que asumió por tercera vez antes del Mundial de Clubes.

En ese sentido, el DT fue consultado en relación a si el equipo fue perdiendo rendimiento desde el torneo en Estados Unidos, donde había comenzado con un meritorio empate ante Benfica, hasta los encuentros del torneo local, hipótesis que Russo descartó por completo. "El equipo no involucionó. A Boca lo respetan, se meten atrás y lo esperan. Tienen derecho, no digo nada. Aún así, tuvimos muchas situaciones favorables para convertir y volver a empezar. Faltó eso, nada más. Repito: perdemos porque el árbitro no cobró una falta. Pero más allá de eso, hay que seguir buscando cosas, equilibrarnos y levantarnos de todo esto, por la gente de Boca y por nosotros también", remarcó Russo.

Pero más allá de la excusa sobre la supuesta falta de Leandro Díaz sobre Paredes en la previa al primer gol de Atlético Tucumán, Russo también analizó el nivel de juego de Boca: "La forma la estamos encontrando. Buscamos tener un poco más de movilidad y precisión en los últimos metros, que es lo más difícil. Hoy el rival se defendió, lo entiendo, lo respeto: saben que esa es la manera de jugarle a Boca. Hay que seguir buscando la forma y el camino", remarcó el entrenador, que consideró que a su equipo le falta movimiento para desarmar las defensas rivales.

"Boca tiene el control del partido, pero a veces le falta la movilidad necesaria, que es lo más complejo, porque el rival se cierra atrás", destacó Russo. "Entonces, hay que saber manejar los tiempos, tener paciencia, jugar por fuera, por las bandas: esa es la manera. A nivel de equipo, hay muchas cosas buenas. Lo repito: el primer gol viene de una falta muy grande, y ahí quedamos afuera. Punto y aparte", completó el entrenador.