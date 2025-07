Hace tres semanas, 30 familias tomaron terrenos del Ferrocarril Belgrano en Piquete Cabado, en jurisdicción del municipio de Joaquín V. González, en el sur de la provincia de Salta. Manifiestan que afrontan una amenaza de desalojo por parte de Gendarmería Nacional sin notificación formal y el abandono por parte de autoridades locales y provinciales.

"No tenemos donde vivir", expresó una de las ocupantes, en diálogo con Salta/12. Desde hace casi un mes, las familias tomaron terrenos del Ferrocarril Belgrano, ante la falta de alternativas habitacionales.





El martes pasado, la Gendarmería llegó al lugar con un anuncio verbal: “Nos dijeron que la orden venía de la (fiscalía) federal (...) que teníamos 48 horas para desalojar el predio”, relató la vecina.

Hasta el momento las familias no recibieron ninguna notificación formal ni hubo una audiencia judicial, tampoco tienen certeza de si hay o no una denuncia contra ellas. Ni Gendarmería ni la Policía les brindaron esa información. De igual manera, no les comunicaron quiénes son el o la fiscal ni el juez o jueza que intervienen. “Seguimos esperando la orden de desalojo (...) pero no llegó”, dijo la vecina que actuó de vocera.

Madres solteras, y hacinamiento

La situación habitacional de las familias es crítica. Una de las ocupantes "tiene una nenita de cinco años y está embarazada”, indicó la vecina.

Explicó también su situación: alquila, pero sus ingresos son insuficientes, por eso se unió a la toma. No tiene empleo porque en la zona no hay fuentes laborales, cría sola a un bebé y el padre del niño, peón rural, se quedó sin trabajo. “Pago $60.000 por una pieza (...) sin cocina, con baño compartido”, detalló. Además, paga alrededor de $100.000 en impuestos.

Los casos se repiten: hacinamiento, falta de empleo y familias desplazadas. “Hay casas en las que viven más de cuatro familias”, describió. Comprar un terreno en la zona es inviable: “Más de 20 millones un terreno", pero encima "ahora no hay ningún terreno como para comprar”.

Terrenos públicos y promesas sin respuesta

Las familias aseguran que hay terrenos fiscales donados al municipio de Joaquín V. González que podrían ser utilizados para su reubicación, en caso de que se concrete el desalojo por parte de las autoridades nacionales.

“Una mamá dijo que dos espacios verdes están donados al municipio (...), ella se comprometió a mandar la foto del papel”, sostuvo la vocera.

Añadió que en los terrenos del ferrocarril hay otro sector donde hay al menos 10 chancherías y también hay otro sector donde se ubican las casas que estaban destinadas a los obreros de ferrocarril y desde años las habitan cerca de 15 familias.

Intendente ocupado en fiestas

Las familias intentaron contactar a funcionarios municipales y provinciales. Le pidieron una audiencia mediante una llamada telefónica al intendente local, Juan Domingo Aguirre apodado “Juanilo”, pero se negó a atenderlas porque estaba ocupado con las fiestas patronales. El contenido de la llamada trascendió porque la difundieron en redes sociales.





La vecina explicó que otras vecinas vieron al intendente cuando pasaba en vehículo por el centro de Joaquín V. González y lo hablaron cuando bajó, pero "lo primero que dijo fue que no lo estén filmando porque si no, él no iba a hablar con ninguna”. El jefe comunal les habría manifestado que no podía intervenir “porque eso era federal (...) si intervenía, lo podrían meter preso”.

En cambio, les pidió que elaboren una nota con el pedido. “Firmamos las 30 familias que estamos aquí y hasta el momento no tenemos solución de nada", dijo la vecina. La respuesta institucional fue que “él anda muy ocupado con la fiesta del 8 de agosto”.

"Hace 10 años que vivimos abandonados, si no fuera por la municipalidad de Las Lajitas y por la empresa Bunge esto sería un pueblo abandonado. La empresa manda a limpiar los yuyos, a poner la luz en la escuela", dijo la vecina. Recalcó que el intendente Aguirre, "nunca hizo nada por el pueblo".

La vecina también dijo que hablaron con la diputada Alejandra Navarro, pero tampoco se comprometió a realizar alguna gestión. Mientras que el diputado Enzo Alabí solo los visitó una vez: “Dijo que iba a hablar con el intendente para trabajar en conjunto (...) pero no lo están haciendo”, afirmó.

Un grupo de cuatro vecinas también tuvo una reunión con el diputado provincial Pablo Cuéllar y ediles del Concejo Deliberante local, pero hasta ahora no lograron una solución al drama habitacional en que se encuentran.