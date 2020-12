Santiago Cafiero: "La Corte tira la pelota a la tribuna"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó que la Corte Suprema "tira la pelota a la tribuna" con sus fallos, en consonancia con las críticas que Cristina Fernández de Kirchner realizó al máximo tribunal a través de una carta pública. En declaraciones radiales criticó el per saltum en favor de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli por sus traslados. "En los últimos años la Corte aceptó solo dos per saltum y muy corporativos", resaltó.

El ministro coordinador sostuvo: "Seguimos en la postura que siempre tuvimos con respecto a que la Justicia no está funcionando de forma adecuada y ahí se inscribe la reforma judicial que tiene media sanción".

Cafiero definió como "arbitraria" la manera en que se eligen los integrantes de la Corte. Al no ser un cuerpo designado por el voto popular "no se revisa a sí mismo", dijo, aunque aclaró que esto "no tiene que ver con que haya que votar a los jueces". Y desmintió que se pretenda llevar a juicio político a los ministros de la Corte.

Además, desmintió por Radio Mitre que el Gobierno vaya al máximo tribunal por la cuestión de los fondos de más que recibió la Ciudad. "Por ahora nosotros nos vamos a sostener sobre la promulgación de la ley, que es el mecanismo que se debió haber hecho antes. Cuando Macri hizo esto por decreto, él debió haber llevado este tema al Congreso y no lo hizo."

En tal sentido, se refirió a la relación con Horacio Rodríguez Larreta: "La gestión de la pandemia nos encuentra coordinando acciones permanentemente, y en otros puntos claramente tenemos opiniones distintas, por eso somos de partidos distintos". Estimó que "en la arena pública y en la arena política nos van a encontrar enfrentados" y que el Gobierno hizo "lo que manda el artículo 75 de la Constitución, que es que ante la transferencia de funciones y de facultades que eso salga vía el Congreso de la Nación". Cafiero subrayó: "Es importante que quede claro que no le estamos quitando nada a la Ciudad, lo que estamos haciendo es corregir una injusticia".

Posible suspensión de las PASO

En cuanto a una posible suspensión de las PASO, aclaró que "no es algo que le corresponde resolver al Ejecutivo, sino que es parte de una discusión que se generó producto de que los gobernadores le propusieron al Presidente suspenderlas por única vez el año que viene, teniendo en cuenta de que van a estar en plena organización y campaña de vacunación". Estimó que "ahora se abre un debate en el Congreso de la Nación, que tendrá que tener su tránsito legislativo y tendrá que cosechar los consensos necesarios para que avance", y que la cuestión no afecta la unidad del Frente de Todos.



La relación entre Alberto y Cristina

En otro pasaje, en diálogo con Noticias Argentinas, habló de la relación entre Alberto Fernández y CFK y señaló que hay sectores de la oposición que desean "la ruptura del Frente de Todos" y que lo hacen "como si no hubiéramos comprendido que el peronismo tiene que ir unido y que tiene que tener una mirada frentista, es decir incorporar otros sectores del campo nacional y popular".



"Para nosotros está muy claro el horizonte y los desafíos que tenemos. El Frente de Todos tiene que continuar unido porque es la barrera de contención de que el macrismo no vuelva al Gobierno", sentenció. Añadió que hay "un respeto institucional muy fuerte" entre el Presidente y su vice, "pero a su vez hay sugerencias e ideas. También hay discusiones porque por ahí no se ponen de acuerdo en algo, que es lógico. Creo que eso es lo que nos hace fuertes. La diversidad fortalece al Frente, en cambio la visión única es lo que podría llegar a debilitar el espacio". Cafiero caracterizó como "liderazgo consensual" al de Alberto Fernández, que es "adecuado para este tiempo".



Las tarifas del transporte

Cafiero también dijo que ve "un poco lejano" que se aplique un aumento en las tarifas de transporte público, al señalar que "no hay ninguna decisión de cómo seguir en lo inmediato". Sostuvo que "está todo en revisión", y que "fue un año muy particular y por eso hubo un congelamiento total". No obstante, dijo que el asunto "está en estudio", pero aclaró que "no hay fecha ni una decisión tomada".

"Hay correcciones que probablemente se empiecen a hacer, pero nunca van a ser tarifazos, ni nada de lo que estuvimos acostumbrados en estos últimos cuatro años. De eso pueden estar seguros. Algunas cuestiones puede haber, pero serán muy puntuales", resaltó.



Negociación con el FMI

Respecto de la negociación con el FMI, dijo: "Vamos a acordar en los términos con los que nosotros venimos llevando adelante la negociación, así como lo hicimos con los bonistas privados. Cuando muchos apostaban al default de la Argentina, la Argentina nunca se retiró de una mesa de negociación. Tenemos mucha seriedad a la hora de encarar esa negociación, que demorará lo que tenga que demorar. Mientras tanto, la Argentina sigue en un sendero de recuperación y de crecimiento que se inicia muy de a poco".

La pandemia

Finalmente, consideró que "se hace difícil pensar que el macrismo hubiera tenido éxito" en la gestión de la pandemia del coronavirus, dado que tenía un "desprecio hacia la salud pública", y advirtió que con el gobierno de Mauricio Macri "habría sido una catástrofe".

"Tuvimos una gobernadora (María Eugenia Vidal) que dijo que no hacía falta poner en funcionamiento hospitales en la provincia de Buenos Aires, y esos hospitales quedaron abandonados durante cuatro años. También tuvimos un gobierno que llevó al Ministerio de Salud al rango de Secretaría, y no es una cuestión de ego, sino que redujo el 25 por ciento el Presupuesto. Un Gobierno que dejó que exista un nuevo brote de sarampión en la Argentina, que dejó abandonadas vacunas y programas de telemedicina", enumeró.

Cafiero estimó que si no se hubieran incrementado las camas de terapia intensiva un 40 por ciento hubiera existido un desborde sanitario. "Eso no ocurrió en la Argentina porque hubo un gobierno que tomó decisiones, trabajadoras y trabajadores de la salud que en una trayectoria muy corta comprendieron cómo tratar a un paciente con coronavirus y un acompañamiento de parte la gran mayoría de los argentinos y argentinas con respecto a las medidas de cuidado". Finalmente, dijo que las críticas sobre "la cuarentena más larga del mundo" por parte del macrismo son "chicanas".



Precisó que "el Presidente estuvo en tres ocasiones con las autoridades de bloque la oposición del Congreso, mientras que Macri en cuatro años no se juntó ni una vez con la oposición. Hay chicanas, tratan de lograr algún impacto mediático en algún zócalo de la televisión. Lo cierto es que este gobierno no declama el diálogo político, lo practica".