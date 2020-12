"Es una idea que debemos discutir"

"Es un gesto y una idea que debemos discutir", sostuvo el diputado tucumano del Frente de Todos, Pablo Yedlin, impulsor del proyecto que ingresó el viernes al Congreso para suspender las elecciones PASO del año que viene por motivos sanitarios y económicos. Yedlin descartó el argumento de que la iniciativa, que cuenta con el aval de la gran mayoría de los gobernadores, no pueda debatirse porque se inicia el año electoral. "En Argentina se vota cada dos años y siempre estamos cerca de una elección", replicó. Desde el Gobierno, ya el propio Alberto Fernández adelantó que una decisión de este tipo sería bienvenida, pero desde la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos que encabeza Máximo Kirchner, en cambio, la miran con recelo. No les gusta la justificación económica y sostienen que es una condición indispensable contar con el aval de Juntos por el Cambio. Hasta ahora, si bien hay gobernadores radicales que respaldan la suspensión, la conducción del macrismo se manifestó en contra de cualquier modificación unilateral de las reglas.

El proyecto que ingresó al Congreso y que la semana entrante será girado a comisión fue firmado por diez diputados del Frente de Todos y con el aval de una representante del Movimiento Popular Neuquino. "En el contexto de pandemia, los gastos públicos han aumentado considerablemente. Paralelamente se desarrolla una profunda caída general en la actividad económica, lo que se refleja en los principales indicadores financieros", explica entre sus argumentos.

Los diputados mezclan los dos motivos. Por un lado, que no está claro en qué situación sanitaria se encontrará el país en agosto. O en junio, que es cuando se presentan las candidaturas y se larga la campaña. Luego, según Yedlin, que "no es un país al que le cueste lo mismo hacer una que dos elecciones generales en un año. Encima las PASO cuestan más porque son más listas que compiten". El legislador tucumano aclaró que reinvindica la participación ciudadana en la democracia y que, en lo habitual, está a favor del sostener el costo de la actividad política, pero que se atraviesa una época excepcional. "Tenemos que ajustar el gasto lo más que podamos", dijo a El Destape Radio.

El Presidente aclaró que se trataba de una propuesta que los gobernadores le acercaron días atrás cuando los invitó a un asado en Olivos, pero que la evaluó positivamente. Por un lado, porque en muchas provincias no está superada la pandemia y, por otro, "las PASO requieren un gasto de 13 mil millones de pesos". Fernández resaltó que la idea tiene el visto bueno de los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés, y que lo que el conjunto de los gobernadores le transmitió fue que querían aprovechar los recursos que se necesitan para las primarias en cuestiones relativas a la atención sanitaria y de la campaña de vacunación.

Cerca de Máximo Kirchner sostienen que el argumento del ahorro no les gusta nada porque tiene tufillo a antipolítica y genera un antecedente peligroso que podría llevar a reclamos como -por tirar un ejemplo- que se reduzca el número de legisladores en el Congreso. Pero, aceptan, se podría avanzar igual como una excepcionalidad siempre y cuando se cuente con el respaldo de la oposición, punto que por ahora no se ve claro. Si bien hay dos gobernadores radicales a favor de la suspensión, el de Mendoza no se pronunció y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estaría en contra.

En el Frente de Todos destacan que aún tiene estado parlamentario un proyecto del diputado macrista Pablo Tonelli que directamente plantea eliminar las PASO y que las internas se las organice cada partido como hacían antes. Pero el calificativo de "encuesta cara" que le dio el macrismo cuando eran gobierno se revirtió totalmente ahora y, en las últimas horas, tanto el Juntos por el Cambio porteño como el bonaerense distribuyeron comunicados rechazando la suspensión.

"Esta iniciativa es producto de una especulación política y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos", dijeron desde la conducción de la oposición bonaerense que responde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. En una mezcla de cuestiones, hablan de la necesidad de debatir la boleta única y la ficha limpia, pero no explican porqué esta vez deberían mantenerse las PASO. Por eso, cerca de Máximo Kirchner no creen posible que la iniciativa pueda tener un tratamiento exprés, sino que se necesitará tiempo para conseguir un acuerdo, por lo que no ven chances de que se aprueba en lo que queda del año.