Aurora Festival, otra forma de vivir el eclipse de sol

Este lunes 14 de diciembre se producirá el eclipse más importante de este extraño 2020 por ser el único total de sol, un fenómeno poco común. Si bien ocurre cada dos años en diferentes partes del mundo, en esta oportunidad se apreciará en Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina, región en la que puede suceder cada generación o inclusive dos. Pero es en la Patagonia local donde tendrá mayor tiempo de sombra, alcanzando una duración de aproximadamente una hora. Además de conocerse que su clímax ocurrirá entre las 13:05 y 13:25 (hora argentina), también trascendió que la franja geográfica idónea para verlo será desde Junín de los Andes hasta Viedma, pasando por Piedra de Águila y Las Grutas. “Cualquier persona que pueda ir a esos lugares y experimentarlo que lo haga, porque es una de las pocas veces que en escala humana uno puede observar o tener en la piel ese sentir de un efecto astronómico, que en este caso ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra”, explicó el astrónomo santiagueño Julio Navarro, quien fue nominado este año al Nobel de Física.

Por más que Mendoza no se encuentre entre los lugares privilegiados para ver el eclipse total de sol, el Aurora Festival, de manufactura cuyana, prepara una versión especial que hará de la provincia uno de los epicentros del fenómeno astronómico en la Argentina. Al menos en lo que a celebración se refiere. Pero no estará sola. En esta edición, que acuñó el nombre de Aurora Eclipse, la organización involucró a productores de Córdoba, Buenos Aires, Bariloche y Las Grutas para que en sus respectivas ciudades sean parte de una experiencia que no volverá a acontecer en esta zona hasta el 2048. “No sólo habrá números musicales, sino también oratorias por parte de representantes de diversas organizaciones no gubernamentales”, adelanta Andy Zaina, creador del festival. “Si bien desde las primeras ediciones del Aurora Festival venimos trabajando la concienciación sobre las problemáticas del mundo actual: el cambio climático, el racismo o la violencia de género, tomamos este eclipse como un llamado del universo para que reflexionemos acerca un montón de cosas que venimos haciendo mal como sociedad y humanidad”.

Contrariamente al temor que representaba en un pasado remoto, el eclipse total de sol se transformó en una circunstancia festiva, que encontró en la música electrónica su banda de sonido. Especialmente, a partir de la masividad del género, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. “En la Argentina, la historia de los festivales que se organizan en torno a un eclipse tiene un antecedente que se remonta a hace dos o tres años atrás”, explica Zaina, quien igualmente destaca entre sus precedentes el eclipse total de sol que sucedió en la provincia de San Juan en julio de 2019, al que asistió público argentino y de otros países. “En este caso en particular, el Aurora está hermanado con Global Eclipse: un gran festival que gira alrededor del mundo buscando eclipses. Se hacía en Junín de los Andes. Sin embargo, por la situación pandémica, no se va a poder realizar como festival en esta ocasión. Aunque consiguieron la habilitación para que sea un campamento en el que se brindarán charlas y workshops. Será algo más parecido a una gran ceremonia”.

Mientras esto sucederá en la localidad neuquina, donde se vivirá la experiencia de manera íntima, las actividades que se desarrollarán en las otras locaciones se podrán disfrutar a través del streaming del Aurora Eclipse: “En Buenos Aires, en principio, se habló de la posibilidad de hacerlo en el Planetario o en la Flor de Palermo (bautizada como Floralis Genérica), y al final iremos a una terraza de un edificio, en colaboración con los chicos del (festival) Buena Vibra”, describe Zaina. “La idea de esta edición del festival es mostrar paisajes icónicos de la Argentina”. Al tiempo que la capital porteña se encargará musicalmente de la vena más indie del Autora Eclipse, con las participaciones de Las Ligas Menores, Kaleema, Mora Navarro, El Zar y la conjunción de El Príncipe Idiota, Anyi y Esme, Bariloche recibirá en el Cerro Campanario a una avanzada dance conformada por DJ Pitufo, Nico Cano, Muveo y Biotech Patagonia. En tanto que Las Grutas tendrá en calidad de plenipotenciarios de la pista de baile a Martín Huergo y a Nacho Bolognani.

Si bien Córdoba aportará una nutritiva delegación a estas ocho horas de programación, que arrancará a las 12 del mediodía, con Robbie T, Regina Piccone y Sevasttos, el plato fuerte estará sin dudas en Mendoza, donde actuarán el histórico DJ rosarino Franco Cinelli, la encarnación dance del grupo psicodélico mendocino Las Luces Primeras y el productor local Gonza Nehuén. “En Mendoza, lo haremos desde icónico Gran Hotel Potrerillos, que está en el corazón de los Andes”, comparte el impulsor del Aurora Festival, cuya sede será la única que transmitirá en streaming y, al mismo tiempo, consiguió la habilitación para que haya público en el lugar. Justamente, por las limitaciones sanitarias, de movilidad y de seguridad que estableció la pandemia, la grilla de esta edición es netamente argentina en cada provincia. “Además de los DJs y live sets, también habrá presencia de artistas más vinculados a lo analógico o al sonido de banda. Generamos una línea más volcada al sonido orgánico o al downtempo, que nos caracteriza dentro del festival”.

Aparte de mostrar su perfil místico, chamánico, filantrópico, musical y hasta científico, Aurora Eclipse es asimismo un festival que apela por el cooperativismo. “Uno de los rasgos interesantes es la dinámica de producción”, subraya Zaina. “La pandemia nos ayudó a que otras productoras o clubes se sientan en la misma vibra”. Esta mancomunidad permitió que el público pueda acceder al streaming de forma libre y gratuita. Por lo que será una oportunidad inigualable para que el Aurora Festival pueda convertirse en uno de los eventos musicales masivos referenciales de la Argentina. Tal como lo sugirió en junio, cuando realizó una edición digital de tres días, a la que denominó Aurora Home Festival, cuya contribución por parte del público fue repartida entre los artistas. “Estamos muy contentos y orgullosos de lo que pudimos hacer para la industria del entretenimiento, a pesar las dificultades que representó la covid. Espero que cuando sea haga la edición terrenal, en medio de las montañas, la gente venga a vivir la experiencia de lo que es el verdadero festival”.