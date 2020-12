Un canto a la democracia: Patricia Bullrich descartó dialogar con el Gobierno

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, descartó "un posible diálogo con el Gobierno" de Alberto Fernández, y afirmó que el Ejecutivo nacional "decidió tomar a la Ciudad como enemigo".

"La realidad es que el Presidente se ha sometido a un modelo político del kirchnerismo más duro. Esta idea de que podríamos tener un posible diálogo con el Gobierno queda cada vez más reducida, porque el Gobierno ha actuado de manera unilateral", resaltó Bullrich.

En ese marco, indicó que a "la Ciudad no se podía independizar de las decisiones que tomaba el Gobierno nacional" sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, y precisó: "Hoy está sufriendo la crisis económica de la cuarentena eterna, más la crisis económica de un Gobierno que decidió tomar a la Ciudad como enemigo".

Al referirse al vínculo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con Alberto Fernández, opinó: "La pandemia y la cuarentena llevaron a una relación. Nosotros considerábamos que la cuarentena debía ser corta y concreta para no tener una crisis económica fuerte".

"Estamos todos en la defensa de la Ciudad y de Horacio Rodríguez Larreta. Acá hay un ataque a nuestro Gobierno y a todos aquellos que pertenecemos a la oposición. Esta decisión permanente del Gobierno de construir un enemigo, que en este caso somos nosotros", subrayó la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, Bullrich advirtió: "El kirchnerismo duro hoy está amenazando nuestro sistema constitucional argentino, y frente a esa amenaza todos reaccionamos de manera similar".

Por último, consideró que puede haber una "ampliación" de Juntos por el Cambio, pero dijo que la misma debe ser "con valores y con solidez".

"Estamos representando un freno muy fuerte a los embates contra la Justicia, la propiedad, contra la libertad. Al estar representando esto, nuestra selección (de candidatos) tiene que ser muy cuidada", añadió.