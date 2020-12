Goodyear y los neumáticos: más de 100 años de una historia increíble

La empresa Goodyear fue proveedora de los famosos Ford T, estuvo en el tren de aterrizaje de aviones de la II Guerra Mundial y puso el primer neumático en la luna con la misión Apollo 14. Hoy es una de las mayores compañías de neumáticos a nivel mundial con 2 centros de innovación, 48 fábricas, presencia en 22 países y más de 64.000 empleados en todo el mundo. Es reconocida por la gran calidad de sus productos y por su liderazgo en innovación, investigación, desarrollo y tecnologías de vanguardia. Pero ¿cómo nació este imperio del neumático? Era pleno invierno del año 1839 en Ohio, EE.UU.

El inventor Charles Goodyear estaba agobiado por las deudas y llevaba más de 5 años haciendo experimentos para mejorar el caucho, que a la intemperie se derretía como chicle. Había probado con elementos como magnesio, cal viva, ácido nítrico. Empezó a probar con azufre y por un descuido la mezcla cayó en una estufa encendida. Cuando fue a rasparla descubrió que en lugar de derretirse se había convertido en una sorprendente goma elástica. Goodyear había logrado un nuevo material resistente a la intemperie.

El proceso que altera la consistencia del caucho mezclado con azufre y calor se conoció más tarde como “vulcanización”, en honor a Vulcano, el dios romano del fuego. Este descubrimiento se cita muchas veces como uno de los "accidentes" más famosos de la historia, que convirtió al caucho en el primero y más versátil de los "plásticos" modernos y dio origen a una industria que impactó en el estilo de vida de millones de personas en todo el mundo.

Goodyear en la Argentina

En 1915 comenzó sus actividades comerciales en el país con el nombre The Goodyear Tire & Rubber Co. for South-America. En 1931 se instaló en Hurlingham con la primera fábrica de neumáticos de la Argentina y la primera de Goodyear en toda Latinoamérica. Con los años se consolidó en el mercado local. Actualmente tiene impacto en la vida de millones de personas, no solo en las actividades cotidianas sino en industrias como la logística urbana, la agroindustria, el transporte de pasajeros y muchas otras.

Un año de inversiones y nuevos desafíos

Durante este 2020 este gigante siguió creciendo. La empresa avanzó en un plan de expansión a nivel nacional: sumó 2 plantas de reconstrucción de neumáticos, en Moreno y Córdoba, y sus distribuidores incorporaron tres nuevos puntos de venta en Mendoza, Santa Fe y San Luis. Hoy en la Argentina cuenta con una red de distribuidores con más de 150 puntos de venta, 16 plantas de reconstrucción de neumáticos y 9 centros de camiones que cubren todo el territorio nacional.

La pandemia enfrentó a la empresa a desafíos sin precedentes. Conscientes de que representan un insumo clave para el desarrollo de múltiples actividades, tuvieron que encontrar la forma de seguir operando. Por eso implementaron innovadores protocolos sanitarios y lograron atender a sus clientes y toda su red de distribución con revisiones gratuitas, capacitaciones online y arreglos de neumáticos sin cargo para trabajadores esenciales. Pusieron en marcha el innovador servicio “Cero Contacto", con un protocolo que limita el contacto personal durante el mantenimiento de los vehículos. De esta manera volvió a marcar el camino como referente de la industria en la Argentina.