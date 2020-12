Copa Libertadores: Boca, Racing y una previa con muchos contrastes

Racing y Boca iniciarán este miércoles en Avellaneda una serie de Copa Libertadores de pronóstico reservado, para definir a uno de los semifinalistas del certamen, que por décima ocasión consecutiva tendrá al menos a un club argentino entre los cuatro mejores del continente.



Aunque ambos equipos se clasificaron a cuartos a través de los penales, las conclusiones por uno y otro lado difieren bastante. Los dirigidos por Miguel Angel Russo sufrieron en exceso para eliminar a Inter de Porto Alegre, una serie que parecía cocinada luego del 1-0 en Brasil, pero se complicó inesperadamente con el 0-1 en la Bombonera ante un equipo que sufrió además ausencias por coronavirus y lesiones.

"Ni 15 días atrás éramos otra historia, ni ahora somos otra historia tampoco, esto es fútbol, es un juego y estará en nosotros mismos. Después de Porto Alegre hablaban todos maravillas de Boca, nosotros sabemos la realidad, es Copa Libertadores, podés tener una noche no acorde y el rival también juega", explicó el DT en conferencia de prensa este lunes.

En tanto, para los de Sebastián Beccacece los ánimos llegaron hasta las nubes luego de dejar en el camino al vigente campeón Flamengo como visitante (1-1 en Avellaneda y 1-1 en el Maracaná). De todas maneras, de aquel impulso ya pasaron un par de semanas dado que la participación de Boca en segunda fase comenzó más tarde por la postergación del partido de ida por la muerte de Diego Armando Maradona.

"Sabemos que no somos candidatos, pero el sueño no nos lo quita nadie. Ya sacamos a Flamengo que era un candidato, ahora vamos por otro. Tenemos el valor y los jugadores para hacerlo", aseguró Beccacece este martes. "Llegamos en óptimas condiciones para el partido. El sueño nuestro es muy grande, es muy fuerte. Estamos dispuestos a dar un plus, trabajamos muchísimo para llegar hasta acá. Nosotros estamos abocados al sueño y es lo que nos moviliza. Deseamos de corazón seguir avanzando y vamos a trabajar para que eso suceda", agregó.

Una de las particularidades del cruce será que un árbitro local, Mauro Vigliano, estará a cargo del sistema de videoarbitraje (VAR), que tanta polémica trajo en las últimas semanas. "Ojalá después del partido sólo tengamos que hablar del juego", advirtió Beccacece en relación al tema, ya que Racing sufrió por la injerencia del VAR en el choque de ida ante Flamengo, cuando le fueron anulados dos goles (uno correctamente).



En cuanto a lo estrictamente futbolístico, ambos elencos llegarán al miércoles también con un nivel de certeza opuesto. Russo cuidó titulares por el torneo local (1 a 1 ante Arsenal) tiene casi decidida la inclusión de Leonardo Jara en el lateral derecho, luego de la floja actuación de Julio Buffarini ante los brasileños. En tanto, también analiza una varienta en ofensiva, donde tres hombres pelean por dos puestos: Edwin Cardona, Sebastián Villa y, con menos chances, Franco Soldano.

Por Racing, las cosas tampoco están más definidas. Beccacece también le dio descanso a los suyos en la Copa Maradona (derrota 2 a 1 con Vélez) y aprovechó la semana extra para recuperar al mediocampista paraguayo Lorenzo Melgarejo, quien tomará el lugar de Nicolás Reniero con respecto al equipo que jugó en el Maracaná. Así, el DT le permitirá a Lisandro López jugar más adelantado, con el guaraní predispuesto para ayudar en el mediocampo para luchar por la posesión de la pelota, una de las obsesiones del entrenador, luego de la postura ultra defensiva que planteó contra Flamengo. Un pragmatismo con dividendos a la vista.

Formaciones, hora y TV

RACING CLUB: Arias; Sigali, N. Domínguez, Soto; F. Domínguez, Miranda, Rojas, Mena; Melgarejo, L. López, Fértoli. DT: Beccacece.

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara o Buffarini; L. López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Capaldo; Salvio; Cardona o Soldano, Villa o Soldano; Tevez. DT: Russo.

Estadio: Presidente Perón. Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Hora: 21:30. TV: ESPN 2.