Ahora le toca mover al Senado

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada ingresaron ayer al mediodía el pedido formal de desafuero del senador peronista Armando Traferri. “Le pedimos a los senadores que citen en forma urgente al recinto a Traferri. Tenemos evidencia empírica que nos permite imputar al senador Traferri, quien constituyó una malla de protección judicial para que no caiga la red de juego ilegal” indicó el Fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Luis Schiappa Pietra. Al tiempo que destacó “Tenemos evidencia para mostrar el vínculo de Leonardo Peiti con el senador Traferri, y destacó que "esto no tiene nada que ver con una operación política”.

El escrito está dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores, Alejandra Rodenas, y expresa que "a los fines de aportar los fundamentos de lo peticionado (el desafuero de Traferri), es que le solicitamos convoque a los fiscales abajo firmantes (Edery y Schiappa Pietra) al recinto de la Cámara de Senadores de la provincia a los fines de poner en conocimiento de la causa, exhibir las evidencias y dar las explicaciones y fundamentos que tenemos para solicitar el desafuero".

Schiappa Pietra afirmó en forma categórica que “los fueros del senador son una valla para la investigación. Las evidencias que encontramos en la investigación van mucho más allá de las declaraciones del ex fiscal Ponde Asahad. Traferri fue un elemento clave para la construcción de una malla judicial que protegía al juego clandestino. El empresario del juego ilegal Leonardo Peiti declaró como arrepentido, pero nuestras evidencias vienen de bastante tiempo atrás, el vínculo del senador Traferri con Peiti data de mucho tiempo atrás”.

En esa línea opinó que “es indigerible para la democracia y la república que un legislador no pueda ser siquiera investigado, que es lo que dice nuestro Código Procesal Penal”. Por eso explicó que “en todo el país” puede imputar a un legislador o funcionario porque los fueros lo protegen solo de ir preso pero “en Santa Fe la inmunidad es muy amplia, ni siquiera se lo puede investigar”. Por consiguiente “si los senadores no desafueran a uno de sus miembros la causa debe archivarse”. “Nosotros creemos que no vamos a llegar a esa instancia pero ahora ni siquiera podemos imputarle un hecho, nos parece francamente inconstitucional. A nivel nacional hay muchos funcionarios imputados”, comparó.

Ayer el fiscal Matías Edery también afirmó que sospechan que “Traferri es el organizador de una red de juego clandestino” y reveló que la investigación sobre al legislador de San Lorenzo “es seria y lleva casi un año de trabajo”.

“Creemos que el senador Traferri es uno de los organizadores de una red de juego clandestino ”, aseveró al describir el rol que, según la investigación que lleva adelante, ocuparía el legislador provincial en la asociación ilícita por la que están presos e imputados los ex fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal.

Entre las pruebas el fiscal aseguró que incluyen fotos, videos, pericias a celulares, listas sábanas de llamadas telefónicas, actas procesales, allanamientos. "Esta investigación empezó en enero de este año y cuenta con más de 15 detenidos y de 20 audiencias”, remarcó.

“El rol de Traferri en la causa, de acuerdo a la investigación de MPA, era el de organizador junto a (el capitalista del juego Leonardo) Peiti y Ponce Asahad, cada uno con roles definidos. “Traferri le daba a Peiti contactos con el MPA para hacer una cobertura que evitara que el avance de investigaciones”, aseguró el funcionario, quien no precisó si se pedirá la detención inmediata de Traferri si se logra eliminar la inmunidad de proceso del senador: “hay una regulación muy estricta en esa materia en esta provincia. Veremos qué posición toman los senadores, pero las medidas son urgentes de tomar y se puede frustrar la investigación si los senadores se demoran”.

Edery descartó la acusación de Traferri, quien dijo que los fiscales son delfines del Ministro de Seguridad Provincial Saín, y aclaró que por ahora, la pata política termina con Traferri, aunque reconoció que “si encontramos algo en contra de cualquier otra persona, investigaremos. Ponce Asahad mencionó a muchas personas, pero no a todas cometiendo un delito”.

Según Edery la red que comanda Peiti actuaba en “Rosario, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, el cordón industrial. La modalidad rutinaria eran garitos, con máquinas de juego y computadoras, aunque en el último tiempo proliferó el juego online”, al tiempo que destacó que la pata policial era importante, haciendo la ‘vista gorda’: “Hay policías implicados y uno, Alejandro Torrisi, retirado, está condenado, ya que vinculaba a Peiti con distintas unidades regionales. Además, en Rafaela hay cuatro jefes policiales detenidos”.