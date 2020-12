Jeff Bridges: optimismo por Instagram mientras lucha contra el cáncer

Es uno de los rostros más conocidos, queridos y respetados de Hollywood. Y ahora suma el cariño de miles de admiradores por la manera valiente en que afronta el cáncer: Jeff Bridges, el protagonista de El Gran Lebowski, y ganador de un Oscar, comparte en las redes su sensaciones en medio del tratamiento.

"Aquí está lo último: me siento bien, me afeité la cabeza, tengo un cachorro, Monty, y cumplí años, 71", escribió el actor en Instagram, donde publicó una foto con su flamante mascota. Hace dos meses, el hijo del también actor Lloyd Bridges (y hermano de Beau Bridges, con quien protagonizara Los Fabulosos Baker Boys), anunnció que le diagnosticaron cáncer linfático. "Como diría el Nota... una nueva mierda sale a la luz", dijo entonces, parafraseando al personaje de El Gran Lebowski, película de los hermanos Coen estrenada en 1998 y que se volvió de culto desde entonces.

Bridges llevó tranquilidad al anunciar su enfermedad y dijo que el pronóstico era bueno, al tiempo que prometió contar cómo sería la evolución. Cumplió con su posteo en Instagram. "Quiero agradecerles a todos por arroparme en este momento, ¡uno se siente bien recibiendo todos los buenos deseos y amor!”, escribió al poco tiempo ante las muestras de solidaridad.

El actor nacido en 1949 saltó a la fama a comienzos de los 70 en The Last Picture Show, de Pter Bogdanovich. Esa película le valió su primera nominación al Oscar. En los 70 compartió cartel con Clint Eastwood en Thunderbolt and Lightfoot, por la cual fue otra vez candidato al Oscar, y protagonizó la remake de King Kong junto a Jessica Lange. Más tarde se lo vio en Starman, de John Carpenter, película que significó su tercera nominación al premio de la Academia, un galardón que recibió en 2009 por Crazy Heart.

Su trayectoria se extiende hasta el presente en cine y televisión. Siete veces candidato al Oscar, también optó por la estatuilla por The Contender, en la que hizo de presidente de los Estados Unidos, y por Hell or High Water. Está casado hace más de cuatro décadas con Susan Geston, la madre de sus tres hijos. En las últimas semanas, Bridges donó una guitarra de su colección para ser subastada en beneficio del Livingston Food Resource Center.