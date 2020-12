Bitcoin superó la frontera de los 20 mil dólares en su cotización

El Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, alcanzó este miércoles un récord al trepar un 7,6 por ciento su valorización y llegar a cotizar a 20.893 por unidad. De esta manera, supera por primera vez los 20 mil dólares. Por su parte, desde que comenzó el 2020, su valor subió casi un 180 por ciento.

La criptomoneda se caracterizó por una volatilidad muy marcada, con históricos ascensos y derrumbes, desde que fue lanzada al mercado luego de la crisis financiera mundial de 2008. Su creador fue un programador de software, Satoshi Nakamoto.



No obstante, los analistas de mercado apuntan a que esta vez el crecimiento es "más natural". El fuerte interés por el Bitcoin se aceleró en las últimas semanas cuando, tras alcanzar los 12.500 dólares el 21 de octubre, trepó un casi un 70 por ciento en poco más de un mes.

¿Qué es lo que empujo el bitcoin hacia arriba? Para Maximiliano Hinz, director de operaciones para Latinoamérica de Binance, hubo "mejoras en los mercados en general", con casos testigos como el de Microstrategy, que ya había comprado 550 millones de dólares y ahora apostó por otros 650 millones, "con una cotización promedio arriba de los 19.200 dólares".

Otro de los motivos de su expansión se explica por la crisis del coronavirus, que trajo consigo una política de fuerte emisión monetaria en Estados Unidos y la Unión Europea, así como una fuerte caída de los tipos de interés.



Ambos factores parecen haber funcionado como combustible para la criptomoneda, un activo que si bien no está atado a ningún otro, tiene una cantidad reducida de "monedas" en circulación, lo que funciona como atractivo para la diversificación de portafolios ante los bajos rendimientos de opciones consideradas seguras.



"La tendencia indica que el valor del precio del bitcoin continuará alza. Actualmente tenemos una comunidad más madura, lo que según algunos analistas juega a favor para que no haya un desplome como se vio después de la burbuja del 2017", aseguró Magdiela Rivas, gerente de Paxful para Latinoamérica.



En ese sentido, para los defensores del Bitcoin este es un momento distinto a cuando la criptomoneda alcanzó un máximo de 19.511 dólares en diciembre de 2017 en medio de una euforia generalizada, que la llevó a finalmente perder un 70 por ciento en el transcurso de 2018. Es que según datos de Google Trends, la cantidad de búsquedas de los términos “bitcoin” y “precio” está lejos de alcanzar los niveles de masividad de fines de 2017, lo cual sugeriría que el crecimiento de este año no está basado en un frenesí, sino más probablemente por el impulso de inversionistas corporativos y la consolidación de su participación dentro del sector de las criptomonedas.