Transistemas: alfabetización tecnológica para todes

“Por favor que la nota no se centre en mí sino en todos les cumpas. Todes somos importantes y hacemos que Transistemas sea posible”, con este pedido Abe Facundo Quiroga comenzaba el diálogo con Soy a la vez que aludía al trabajo grupal y a puro pulmón, piedras angulares de la organización social que fundó e integra junto a siete compañerxs. Todo empezó hace casi un año, en enero pasado, con un objetivo claro: ofrecer capacitaciones gratuitas para la comunidad trans travesti y contribuir así a revertir la falta de acceso a empleos formales a la que históricamente se enfrentan. “Una compañera, Lore, decía que las travestis o tienen que limpiar o ser costureras y ella no quería eso. Entonces, sin entender demasiado de tecnología, empecé a investigar ese mundo”, recuerda Abe quien se desempeña como coordinador general. “Siempre me interesó el manejo de equipos así como la militancia, el empoderamiento. Transistemas brinda conocimiento y eso empodera a las personas”, explica. En el caso de Raysa Alanes, coordinadora de cursos, fue en la adolescencia que percibió que la tecnología no era neutral sino que tenía sesgos sexistas. “En el secundario proyectaba estudiar algo relacionado a humanidades o arte hasta que descubrí la programación. Me había anotado en un curso de fotografía y me llamó la atención que en el aula de al lado, donde se cursaba desarrollo web, no hubiera mujeres”, rememora la joven que es desarrolladora de software y estudiante de ingeniería en sistemas en la UTN.

Poner a disposición herramientas que faciliten la búsqueda laboral es lo que guía el armado de los cursos, entre los que se destacan el de alfabetización digital, otro de confección de CV y perfil de LinkedIn, el de entrevistas simuladas (diseñado en conjunto con la empresa Accenture) y uno de creación de portfolio en Wordpress. “Antes de cada taller capacitamos a les profes sobre la violencia en el lenguaje y el cissexismo”, señala Coi Bressan, estudiante de comunicación social al frente del área de formación de diversidades y géneros. La pandemia los llevó a probar la modalidad online para poder continuar con las clases. Asimismo, impulsaron colectas de donaciones que continúan hasta hoy y mediante las cuales brindan asistencia sostenida a más de cien personas en CABA desde que se decretó la cuarentena. Conseguir sede propia es una de las metas de cara al futuro. “Estamos trabajando en transformarnos en una asociación civil. Recibir financiamiento nos daría la posibilidad de generar más impacto”, adelantan, dejando entrever que hay Transistemas para largo rato.

Más info en transistemas.org