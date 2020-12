Los fiscales presentaron las pruebas 

Desde Santa Fe

El Senado pasó ayer a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 10, después de escuchar más de tres horas a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo por supuesta “asociación ilícita en carácter de organizador” -que tiene una pena mínima de cinco años de prisión-, en la causa en la que ya están presos los fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Durante el día, el corrillo parlamentario aseguraba que el requerimiento del Ministerio Público sería rechazado por el acuerdo político entre Traferri y su colega de la UCR Felipe Michlig, que podría sumar doce votos: cinco de los senadores del requerido y siete del interbloque del Frente Progresista. Eso no ocurrió. El mismo corrillo asegura que podría ocurrir hoy, pero un senador plantó la duda. “Yo no estaría tan seguro, me parece que hay varios radicales que no quieren comerse el sapo de rechazar el desafuero”, confió a Rosario/12. Lo que impactó del informe de Edery y Schiappa Pietra fueron los audios de las intervenciones telefónicas, sobre todo las que incrimina al ex secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco, a quien los fiscales consideran un “intermediario” entre Traferri y el empresario del juego, Leonardo Peiti, otro de los imputados. Ayer, los senadores escucharon a Paulichenco cuando llama a Peiti y le dice: “Tráeme plata” y su interlocutor le contesta: “Deja de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en…”. Según los fiscales, “la prueba es contundente. Tenemos elementos para imputar al senador y llevarlo a juicio oral, a él y a todos los integrantes de la organización”, dijo Edery.

La atención en la Legislatura se dividió ayer entre el informe de Edery y Schiappa Pietra ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que controla Traferri. Y luego, en el Senado, que debía sesionar a las 15, pero recién arrancó alrededor de las 19, cuatro horas después, y al solo efecto de votar un cuarto intermedio hasta hoy, a las 10. Durante bastante tiempo, en el recinto sólo estaban los cuatro senadores que responden a la Casa Gris: Marcelo Lewandowski, Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Marcos Castelló, que ayer maduraron la decisión de votar el desafuero de Traferri y no obstruir la investigación judicial.

Poco antes, uno de los redactores de la Constitución de Santa Fe en 1962, Danilo Kilibarda, aportó una clave. “Si hay indicios de que un miembro del cuerpo puede haber cometido un delito, es un elemento suficiente para quitarle la inmunidad. La Cámara no puede ser cómplice de un delito por un espíritu corporativo. El caso emblemático es el del ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, que se sometió a la Justicia y luego salió absuelto”, recordó por LT 10.

“Lo mejor para un legislador es presentarse espontáneamente ante el juez y ejercer su derecho a defensa. El legislador, como la mujer del César, debe ser y parecer. La inmunidad parlamentaria es una garantía de no persecución, pero no absoluta. En estos casos, lo más sencillo es ponerse a disposición de la Justicia y que no queden dudas”, explicó Kilibarda.

Edery y Schiappa Pietra llegaron ayer a la casa de las comisiones del Senado junto al fiscal general de la provincia Jorge Baclini, quien consideró su participación en la audiencia –documentada por taquígrafos- como “un gesto de respaldo del Ministerio Público a la investigación. Es un claro aval a los fiscales”, remarcó Baclini.

-Después del informe a los senadores, ¿están más cerca del desafuero de Traferri? –le preguntaron a los fiscales.

-Yo creo que sí. Estamos más cerca –contestó Schiappa Pietra.

-¿Ratificaron los elementos para imputar al senador Traferri?

-Nosotros ya tenemos armada la imputativa. Estamos esperando que la Legislatura nos habilite para imputarlo. Incluso, le ofrecimos que él renuncie a sus fueros el día que se presentó (para hacer su descargo), pero dijo que no. Por eso, estamos haciendo este trámite en la Legislatura –explicó Edery.

Una colega le preguntó por las llamadas que involucran al ex secretario legislativo del Senado que los fiscales consideran el “intermediario” entre Traferri y Peiti.

¿Hay otros audios de Paulichenco?

-Hay varias conversaciones que revelan un trato muy habitual (con Peiti).

-¿Paulichenco hablaba con Peiti, de parte de Traferri, siempre?

-Muchas de ellas, sí. Siempre mencionándolo a Traferri.

-¿Y aparece el tema del juego clandestino?

-En dos de ellas, sí.

-¿Y audios del senador Traferri con Peiti?

-Llamadas. Y encuentros -cerró Schiappa Pietra.