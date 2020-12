“Nación equiparó la caída en coparticipación provincial con ATN"

En un año signado por la pandemia que se sumó a una crisis de arrastre provocada por los cuatro años de gobierno de Cambiemos, la Provincia consiguió el oxígeno necesario de la mano del gobierno nacional que, para equiparar la caída de la recaudación y por ende de los fondos coparticipables, tomó la decisión de liberar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) además de medidas que contención social como los IFE y ATP, así como la asistencia sanitaria específica y el sostenimiento de obras públicas esenciales para el desarrollo y la generación de empleo.

En diálogo con Salta/12 el ex candidato a vicegobernador por el Frente de Todos y que desde enero se encarga de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro, hizo un raconto de los fondos que el gobierno nacional destinó para la provincia de Salta durante el año.

Emiliano Estrada sostuvo que con lo que envió el gobierno vía ATN a Salta, se compensó la caída de la coparticipación que se produjo debido al congelamiento de actividades en épocas de cuarentena. Recordó que el derrumbe de la recaudación nacional, en términos interanuales, “rondó el 20%” y llegó al rozar el 30% en abril y mayo, el peor momento de la pandemia. "Eso se trasladó a las provincias porque todo lo que es coparticipación viene de recaudación estatal”, contó.

Por lo que para compensar esa caída el gobierno nacional utilizó dos instrumentos, un Fondo de ATN por $56.000 millones y otro monto igual destinado al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Ese aporte del Tesoro Nacional significó que la caída interanual de los recursos de origen nacional que llegan a través de la coparticipación a las provincias fuera "nada más que del 2%”.

De los casi $60.000 millones que el gobierno nacional destinó como fondo compensatorio a las provincias a través de ATN, a Salta le llegaron $2.276 millones hasta el 30 de noviembre, y en los próximos días llegará una nueva partida que a la Provincia le reportarán $303 millones más. “Con esa distribución final es muy probable que quedemos en cero en cuanto a la caída interanual”, acotó Estrada.

Aunque aclaró que “esos son solo números nacionales”, porque las provincias también tuvieron pérdidas económicas debido a que no pudieron recaudar: “Rentas tuvo una caída del 10% respecto a lo que recaudó el año pasado”.

“Ese es el 25% de los recursos que maneja la Provincia, el otro 75%, que son de origen nacional se compensó, y generó que muchas de las provincias de la Argentina, incluida Salta, terminen el año con superávit y sin inconvenientes para el pago de sueldos y aguinaldos de sus empleados”, añadió el ex ministro de Economía de Salta en el último lapso de gobierno de Juan Manuel Urtubey.

Estrada dejó en claro que esa posibilidad era impensada en abril, pero la voluntad del Ejecutivo Nacional para no hundir en una crisis profunda a las provincias lo hizo posible. “En el acumulado del año 2020 la provincia está con superávit fiscal y es en gran parte por esa decisión de sostener los recursos provenientes de origen nacional”, subrayó.

En cuanto al endeudamiento con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que fue aprobado por la Legislatura en dos oportunidades por un total de $3.600 millones, el subsecretario de Relaciones con las Provincias también lo destacó como un salvavidas de Nación hacia la Provincia, ya que tiene 12 meses de gracia y una tasa de interés que no llega a un punto anual ajustable por SER.

También explicó que la firma del Consenso Fiscal, “que es una extensión de los anteriores”, sumó un pedido de los gobernadores para “suspender la baja de alícuotas de ingresos brutos, dada la crisis en la que se encuentra la economía”. Destacó que esta fue la primera vez que se sumaron La Pampa y San Luis, “que históricamente nunca habían firmado”. La única que no adhirió fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Tampoco se olvidó de contemplar la refinanciación de créditos que tenía la Provincia con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, “en lugar de pagar se les prorrogó ese vencimiento”, que le significó un ahorro de $1.171 millones y sumadas todas las provincias superó los $26.000 millones.

Políticas sociales

Otra de las decisiones del gobierno nacional para paliar la crisis económica que produjo el parate por la covid-19 fue implementar medidas de contención y ayuda social como los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) y las Asistencias al Trabajo y la Producción (ATP) para que las empresas puedan enfrentar el pago de sueldos y no se genere un sinnúmero de despidos.

Estrada consideró que haber avanzado con esas dos ayudas “fue muchísimo más importante que cualquier otra medida” porque tiene un doble impacto. En primera instancia, “amortiguando la caída de la gente en la pobreza o en la desocupación”, y por otro lado, porque ese dinero inyectado en los salteños, se trasladó posteriormente en recaudación, “se destinaron recursos a 300.000 beneficiarios que consumen en Salta”.

El funcionario provincial y vicepresidente de la Comisión de Acción Política del justicialismo local, detalló que a la Provincia llegaban más de $3.300 millones por mes solo en concepto de IFE, “lo que genera un movimiento muy importante sobre todo en las pequeñas economías porque se gastó en los barrios”.

En tanto, Salta recibió $3.986 millones de ATP, que sirvieron para pagar parte de los sueldos de los trabajadores de las empresas y comercios locales “en el acumulado a noviembre”.

Un ítem que el gobierno de Mauricio Macri “había congelado y estaba en vías de desaparecer”, fue el Fondo de Incentivos Docentes, que Alberto Fernández ordenó renovar y solo para Salta llegaron $979 millones en el período enero/noviembre, ya que diciembre aún no se ejecutó.

En Políticas Alimentarias, Estrada informó que las provincias dispusieron de $11.000 millones, y en Desarrollo de Seguros Públicos de Salud otros $10.000 millones, y calculó que a la Provincia “le deben haber llegado unos $300 millones” por cada ítem.

Sumó a esos ingresos el convenio que firmó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) por $2.300 millones para realizar 91 obras en todo el territorio provincial, aunque aclaró que muchos de esos trabajos están retrasados debido a los momentos de pico de la pandemia que obligó a frenar los trabajos en varias ocasiones.

Como para dar algunos detalles más de lo que mensualmente aporta la Nación, añadió que las asignaciones familiares representan $4.241 millones que van a parar a manos de las salteñas y salteños, así como pasa con las Tarjetas Alimentar, en donde el beneficio alcanza los $3.611 millones, o los Potenciar Trabajo para la inclusión social, $1.930 millones, y los Seguros de Desempleo por $340 millones.

Con respecto al Presupuesto Nacional 2021, indicó que en inversión real directa, “que es lo que gestiona el gobierno nacional en las provincias”, Salta está entre las más beneficiadas y es la que mayor obra pública per cápita tendrá el año que viene.

“Cuando muchos salteños se muestran indiferentes con lo que pasa a nivel nacional porque aseguran que a ellos no los toca, yo les digo que no hay proyecto de desarrollo local, si es que no hay proyecto de país”, sostuvo Estrada, y agregó que cuando la macro economía “comienza a pegar por todos lados, es importante que haya un modelo de gobierno que sostenga esa situación en lo micro”.

“Todas las empresas y Pymes salteñas beneficiadas por el ATP, probablemente hoy no lo puedan ponderar de una manera tan sustancial, pero si no hubiese estado esa ayuda, muchas de ellas hubieran quebrado o estarían en una peor situación aún”, concluyó el funcionario nacional.