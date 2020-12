El excapitán de Los Pumas volvió a hablar sobre sus tuits racistas

El excapitán de Los Pumas, Pablo Matera, que justamente fue desplazado de esa función luego de los tuits discriminatorios que se publicaron el 30 de noviembre y que él había escrito hace nueve años, precisamente después de que el seleccionado argentino no homenajeara de manera adecuada a Diego Maradona antes del partido con Nueva Zelanda por el Tres Naciones de rugby, argumentó que aquellos tuits fueron "un mal chiste".



"Fue un mal uso de las redes sociales con un grupo de amigos del colegio. Un mal chiste. Simplemente quiero decir perdón", dijo el ala del Stade Francais en una nota que se emitía esta noche por el Canal + de Francia.



"Imagino que hubo un montón de gente que se sintió herida y que se sintió ofendida. Personalmente pasé momentos muy duros por eso y me siento muy avergonzado. Por eso pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis mensajes de hace nueve años.



Además de Matera también estuvieron involucrados en mensajes discriminatorios y xenófobos del mismo tipo sus compañeros de equipo Guido Petti y Santiago Socino.



La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió desplazar de la selección a los tres jugadores, pero luego de 48 horas de adoptada esa decisión el máximo organismo de este deporte en el país decidió revocarla.



El club Stade Francais había anunciado en ese momento que sus autoridades debían "conversar con Matera por esas expresiones", aunque finalmente no le aplicaron sanción alguna.