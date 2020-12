Independiente: Horas claves para la definición del futuro de Pusineri

La dirigencia de Independiente definirá esta semana su futuro futbolístico, donde debe decidir la renovación del entrenador Lucas Pusineri, quien se mostró "con firmeza" para continuar luego de la eliminación en cuartos de la Copa Sudamericana y la derrota en casa frente a Boca por la Copa Diego Maradona.

El director técnico del Rojo finaliza su vínculo el 31 de diciembre y los dirigentes, junto al manager Jorge Burruchaga, definirán en las próximas horas qué ocurrirá con su contrato. "Yo estoy con firmeza. Esta semana no ha sido la mejor desde mi llegada al club. Si uno evalúa las tres derrotas que obtuvimos en estos siete días, no opacan el buen trabajo que se viene organizando. Eso te da fuerzas para continuar", expresó en conferencia de prensa. "Mi contrato con Independiente se vence el 31 de diciembre y por eso esta semana nos reuniremos con los directivos para determinar como está la situación, conversar y tirar las cartas sobre la mesa", completó.

Lo cierto es que es encuentro podría darse entre este lunes y martes, mientras no existe un consenso total en la dirigencia, pese a que Pablo Moyano, vicepresidente del club, había dicho que era un hecho su renovación hace algunas semanas.

La remontada que sufrió ante Boca fue difícil de explicar para Pusineri, que también marcó como detalles importante el penal atajado por Agustín Rossi ante el colombiano Andrés Roa en el final del primer tiempo. "La verdad es que me gustaría encontrar una explicación que pueda convencerme para comentar este partido, porque teníamos la posibilidad de aumentar el marcador con un penal en el final del primer tiempo y lo fallamos", comentó. "Y a un equipo de la jerarquía de Boca no lo podés dejar vivo porque te liquida", agregó el DT, que no pudo sumar puntos en dos fechas de la Zona A de la Fase Campeonato de la Liga Profesional.