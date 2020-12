Nuevamente exigen respuestas  al gobierno de Salta por el ciclo lectivo 2021

Padres y madres de estudiantes de escuelas públicas y privadas de Salta volvieron a pedir al gobierno provincial que dé definiciones concretas respecto al inicio presencial del ciclo lectivo 2021.

En una nota dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, consideraron como informales y vagas las declaraciones del mandatario acerca de un eventual comienzo de clases el 1 de marzo, y señalaron que se contradice con lo expuesto por el propio ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Matías Cánepa.

Si bien ambos dijeron públicamente en distintas ocasiones que el inicio del ciclo lectivo 2021 comenzaría el 1 de marzo, Cánepa deslizó que seguirían ciertas restricciones en caso de agravarse la situación epidemiológica, mientras que Saénz dijo que habría una presencialidad normal. Para los adultos firmantes de la nota, no garantizar esto último, significaría perder un segundo año de cursado y vulnerar el derecho a la educación.

"Nos vimos obligados a presentar una tercera nota porque existieron respuestas poco formales, vagas y contradictorias por parte del gobierno provincial", afirmó Roque Rueda, el representante legal de los padres y madres. El grupo ya había presentado una primera nota el 26 de octubre, seguida de otra el 10 de noviembre. "Pedíamos con tiempo saber qué se va a hacer para que podamos empezar el ciclo 2021 en condiciones razonables", recordó el abogado.

Citando distintas experiencias alrededor del mundo, padres y madres consideraron que ya se vio que "no es bueno" mantener cerrados preventivamente los establecimientos educativos. Sostuvieron que no existe una base científica que indique que las escuelas son focos de contagios. En el mismo sentido afirmaron que, de existir un nuevo brote que haga necesario requerir el cierre, éste debe ser temporario y no de forma permanente como fue a lo largo de este año.

Rueda recordó que la nota presentada en noviembre tenía un carácter "más intimatorio", dado que se anunciaba de que si no había respuestas iban a recurrir a la Justicia porque observaron que se estaba vulnerando el derecho a la educación pública y gratuita. Sin embargo, informaron que sólo existieron respuestas indirectas, en las que se anunciaba el regreso para el 1 de marzo.

Padres y madres cuestionaron que el ministro de Educación dijera en declaraciones públicas que podrían existir "condiciones especiales de cursado", como el sistema bimodal o una serie de restricciones que para los firmantes de la nota hacen "muy pocos probables" que se cumpla con el objetivo asumido desde Salta en el propio Consejo Federal de Educación (CFE).

En julio de este año se dispuso que los ciclos 2020 y 2021 funcionarían como una unidad pedagógica que garantizaría que en el año entrante se puedan reforzar y recuperar los contenidos impartidos hasta este mes.

El representante legal de los padres, dijo que si ya se tienen en cuenta las posibles restricciones, como anunció Cánepa, "es imposible que suceda lo dispuesto en el CFE" porque "ya se ha visto que este año ha sido imposible dar mínimamente los contenidos pedagógicos que se esperaban". A ello sumó los efectos colaterales que sucedieron por el cierre de las escuelas, como la formación socio afectativa de los niños y niñas.

El 5 de diciembre los padres realizaron un abrazo simbólico al Colegio Nacional de Salta. Días después, el gobernador Sáenz "insinuó en unos de sus discursos que se iba a volver a una presencialidad normal, pero no hay nada formal y son mensajes contradictorios", sostuvo Rueda.

Rueda y familia participando del abrazo al Colegio Nacional

En la nota que ingresó ayer en el Centro Cívico del Gran Bourg, los padres piden que "se emitan y publiquen, de manera urgente, los actos administrativos por los que se garantice el ciclo lectivo 2021". Allí se insta a que se cumplan los 180 días de clases presenciales; que se dé "el efectivo y real cumplimiento de los objetivos curriculares" del ciclo 2021 y que se puedan recuperar los contenidos del año anterior.

Sin plan de retorno y más desigualdad

El grupo añadió otra preocupación: no pudieron saber, aunque es información pública, que Salta ya haya presentado el Plan jurisdiccional de retorno a clases que debe ser aprobado por las autoridades nacionales de Educación. El anuncio del pedido del plan se dio en julio.

"Hasta finales de noviembre sabíamos que (el plan) no estaba presentado y justamente ese documento serviría para saber concretamente cuál es la previsión que se va a hacer en la materia", cuestionó Rueda. Por eso, dijo que no existen decisiones formales y públicas al respecto, lo que provoca que se mantenga la sensación de "incertidumbre y de amenaza al derecho de la educación de nuestros hijos", agregó.

A la situación salteña, añadió que no se vio intención alguna desde el gobierno provincial de realizar un diagnóstico para saber "cuál es el grado de adquisición de los contenidos curriculares" de este año. Aún así, Rueda dijo que ese diagnóstico está a simple vista y describe un escenario de "enorme desigualdad".

"Hubo sectores mayoritarios que quedaron muy lejos de poder acceder a un mínimo del servicio de la educación", indicó, en referencia a la falta de conectividad en barrios populares y zonas rurales de Salta. Esto también ocurrió por la falta de dispositivos tecnológicos o la carencia de herramientas conceptuales en los padres. "Esas cuestiones han influido enormemente sobre la verdadera realidad de esto", alertó.

Rueda dijo que es necesario que se comunique cómo se está garantizando integrar los dos años (2020 y 2021) para el año que viene, porque de no hacerlo, "nos estamos jugando a perder un segundo año".

Y aseguró que el regreso presencial también debe contemplar las negociaciones paritarias para los docentes, como el acondicionamiento de los establecimientos. En ese sentido, Rueda dijo que ninguna de estas cuestiones aparecieron en los discursos por parte del gobernador o de la mayoría de los legisladores provinciales.

"Se ha visto una pasividad importante sobre el tema y la verdad, ¿de qué otra cosa más importante, además de la pandemia, puede hablar el gobernador que no sea la educación de los niños y niñas de la provincia?", se preguntó Rueda.